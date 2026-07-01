ثبت ۳۹ شکایت از ادارات فیروزکوه در سامانه «فواد ۱۲۸»

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جوربنیان، در جلسه کمیته برنامهریزی شهرستان فیروزکوه از ثبت ۳۹ شکایت و درخواست مردمی از ادارات این شهرستان در سامانه «فواد ۱۲۸» از ابتدای مهرماه تاکنون خبر داد.
وی که معاون توسعه مدیریت و نوسازی اداری سازمان مدیریت و برنامهریزی استان تهران است، اظهار کرد: سامانه «فوریتهای اداری (فواد ۱۲۸)» با هدف افزایش شفافیت، پاسخگویی و جلب رضایت عمومی راهاندازی شده و رویکرد دولت، حرکت از نظارتهای دیوانسالارانه به سمت نظارت همگانی، یکپارچه و مردمی است.
جوربنیان با بیان اینکه سامانه «فواد ۱۲۸» فرصت مناسبی برای آگاهی مدیران از مطالبات مردم فراهم میکند، افزود: مدیران دستگاههای اجرایی باید با استفاده از ظرفیت رسانهها، پورتالهای سازمانی، فضای مجازی و میزهای خدمت، نسبت به معرفی این سامانه و آگاهسازی کارکنان و شهروندان اقدام کنند.
وی با اشاره به موضوعات اصلی شکایات ثبتشده، تصریح کرد: عدم رعایت کرامت انسانی، عدالت و احترام به اربابرجوع، اختلال در اطلاعرسانی قوانین و فرآیندهای ارائه خدمات، عدم حضور کارکنان و نبود نیروی جایگزین و همچنین اطلاعرسانی نامناسب درباره تصمیمات مرتبط با خدمات، مهمترین محورهای شکایات مردمی بوده است.
معاون توسعه مدیریت و نوسازی اداری سازمان مدیریت و برنامهریزی استان تهران خاطرنشان کرد: بر اساس اطلاعات سامانه «فواد ۱۲۸»، بیشترین شکایات ثبتشده مربوط به اداره ثبت اسناد و املاک، شرکت آب و فاضلاب، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانکهای شهرستان فیروزکوه بوده است.
نظر شما