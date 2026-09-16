به گزارش خبرنگار مهر، مریم داراب زاده بعدازظهر چهارشنبه درزجلسه آموزشی و توجیهی فوریتهای اداری و سامانه فواد ۱۲۸ با تشریح اهداف و کارکردهای این سامانه اظهار کرد: آنچه در بسیاری از مراجعات برای مردم اهمیت دارد، صرفاً محتوای خدمت نیست، بلکه نحوه ارائه آن نیز اهمیت دارد؛ از جمله حضور مسئول مربوط، نظم محیط خدمترسانی و ارائه خدمت در چارچوب ضوابط تعیینشده.
وی با اشاره به ماهیت فوری سامانه فواد ۱۲۸ افزود: این سامانه برای رسیدگی سریع به مسائل مشخص در حوزه انضباط اداری ایجاد شده است و بررسی موضوعات تخصصی و محتوایی که نیازمند فرآیند کارشناسی و زمان بیشتری است، در حیطه مأموریت فواد قرار ندارد.
نماینده سازمان اداری و استخدامی کشور در کارگروه نظارت و بازرسی فواد ۱۲۸ ادامه داد: دستگاههای اجرایی علاوه بر فواد، دارای سامانههای داخلی و سازوکارهای تخصصی برای رسیدگی به شکایات و درخواستهای مرتبط با محتوای خدمات هستند و هر موضوع باید از مسیر قانونی و متناسب با ماهیت آن پیگیری شود.
دارابزاده با بیان اینکه فواد ۱۲۸ بر انضباط اداری و کیفیت مواجهه کارکنان با مردم تمرکز دارد، گفت: بررسیها و بازرسیهای انجامشده در سطح کشور نشان میدهد اگرچه بخش قابل توجهی از کارکنان نظام اداری وظایف خود را به شکل مطلوب انجام میدهند، اما یادآوری مستمر الزامات خدمترسانی در لبه خدمت همچنان ضروری است.
وی همچنین بر ضرورت تعیین شاخصهای روشن برای ارزیابی عملکرد سامانه فواد تأکید کرد و افزود: موضوعات و شاخصهای مشخصی برای این سامانه تعریف شده تا فرآیند رسیدگیها در چارچوب مأموریت آن انجام شود.
نماینده سازمان اداری و استخدامی کشور در ادامه با اشاره به آمار تماسهای برقرارشده با فواد ۱۲۸ اظهار کرد: از حدود هزار تماس برقرارشده با این سامانه، کمتر از ۴۰۰ مورد به ثبت شکایت منجر شده است که این مسئله ضرورت اطلاعرسانی و آموزش عمومی درباره حدود وظایف و مأموریت فواد را نشان میدهد.
دارابزاده تصریح کرد: شهروندان باید بدانند که سامانه فواد برای رسیدگی به همه انواع مشکلات و شکایات اداری ایجاد نشده است و موضوعاتی مانند مسائل قضایی، پروندههای تخصصی و زمانبر و برخی درخواستهای مرتبط با تسهیلات و وام ممکن است در حوزه فعالیت این سامانه قرار نگیرد.
وی خاطرنشان کرد: در چنین مواردی لازم است شهروندان از مسیرهای قانونی و سامانههای تخصصی مربوط برای طرح و پیگیری درخواست خود استفاده کنند.
دارابزاده با تأکید بر نقش رسانهها در افزایش آگاهی عمومی گفت: همانگونه که کارکنان دستگاههای اجرایی باید با شیوه صحیح اجرای مأموریتهای فواد آشنا شوند، رسانهها نیز میتوانند با اطلاعرسانی دقیق، مردم را نسبت به موضوعات قابل طرح، نحوه ثبت درخواست و حدود فعالیت این سامانه آگاه کنند.
وی هدف نهایی فواد ۱۲۸ را ارتقای انضباط اداری، تسریع در رسیدگی به موارد فوری و بهبود کیفیت تعامل نظام اداری با مردم عنوان کرد و افزود: تحقق این اهداف نیازمند همکاری دستگاههای اجرایی، کارکنان، نهادهای نظارتی و رسانههاست.
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