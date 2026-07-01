https://mehrnews.com/x3ctgc ۱۱ تیر ۱۴۰۵، ۰:۵۵ کد مطلب 6877061 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱۱ تیر ۱۴۰۵، ۰:۵۵ تجمع باشکوه مردم زاهدان به ایستگاه ۱۲۲ رسید زاهدان - مردم زاهدان با حضور مستمر خود در خیابانها نشان دادند همچنان پای کار ایران ایستاده اند. دریافت 36 MB کد مطلب 6877061 کپی شد مطالب مرتبط ضرورت حضور و برگزاری باشکوه مراسم تشییع رهبر شهید احداث نیروگاه خورشیدی در ۳۰۹ هکتار از اراضی ملی سیستان و بلوچستان هشدار هواشناسی سیستان و بلوچستان در پی تقویت فعالیت سامانه بارشی موسمی دانسفهان در یکصد و بیستوسومین شب؛ روایتی ماندگار از اجتماع مردم دانش بومی کشاورزان بلوچ؛ الگویی جامع که باید ثبت و احیا شود برچسبها زاهدان تجمع مردمی رهبر شهید
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