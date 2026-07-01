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۱۱ تیر ۱۴۰۵، ۰:۵۵

تجمع باشکوه مردم زاهدان به ایستگاه ۱۲۲ رسید

تجمع باشکوه مردم زاهدان به ایستگاه ۱۲۲ رسید

زاهدان - مردم زاهدان با حضور مستمر خود در خیابان‌ها نشان دادند همچنان پای کار ایران ایستاده اند.

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کد مطلب 6877061

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