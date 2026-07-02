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۱۱ تیر ۱۴۰۵، ۶:۳۸

گالیکش، میزبان شبی دیگر از همدلی مردم

گالیکش، میزبان شبی دیگر از همدلی مردم

گالیکش-مردم گالیکش با حضور پرشور در اجتماع شبانه، بار دیگر صحنه‌ای از انسجام، همدلی و همراهی را به نمایش گذاشتند.

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کد مطلب 6877130

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