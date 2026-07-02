https://mehrnews.com/x3cthC ۱۱ تیر ۱۴۰۵، ۶:۳۸ کد مطلب 6877130 استانها گلستان استانها گلستان ۱۱ تیر ۱۴۰۵، ۶:۳۸ گالیکش، میزبان شبی دیگر از همدلی مردم گالیکش-مردم گالیکش با حضور پرشور در اجتماع شبانه، بار دیگر صحنهای از انسجام، همدلی و همراهی را به نمایش گذاشتند. دریافت 10 MB کد مطلب 6877130 کپی شد مطالب مرتبط صد و بیست و سومین شب استقامت مردم خمین در حمایت از ولایت فقیه تداوم اقتدار ساوجیها در صد و بیست و سومین شب تجمع ملی صد و بیست و سومین شب همدلی و ایستادگی شازندی ها در بیعت با رهبری حماسه مردم انقلابی مشگین شهر مقاومت مردم محلات در حمایت از نظام اسلامی به ایستگاه ۱۲۳ رسید برچسبها گلستان گالیکش تجمع مردمی
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