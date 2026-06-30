https://mehrnews.com/x3csMW ۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۳:۱۸ کد مطلب 6875921 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۳:۱۸ صد و بیست و دومین اجتماع مردم شازند در حمایت از نظام اسلامی شازند- در این ویدئو صد و بیست و دومین اجتماع مردم شازند در حمایت از نظام اسلامی را ملاحظه می کنید. دریافت 5 MB کد مطلب 6875921 کپی شد مطالب مرتبط میدانداری مردم دیار آفتاب در صد و بیست و دومین شب بعثت ۱۲۳ شب ایستادگی مردم دیار آفتاب در بیعت با رهبری شور حماسی مردم خمین در صد و بیست و یکمین شب بیعت با رهبر انقلاب ۱۲۱ شب از مقاومت مردم ساوه در حمایت از ولایت فقیه و نظام اسلامی گذشت تداوم اقتدار ساوجیها در صد و بیست و سومین شب تجمع ملی صد و بیست و سومین شب همدلی و ایستادگی شازندی ها در بیعت با رهبری برچسبها شازند تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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