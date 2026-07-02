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۱۱ تیر ۱۴۰۵، ۸:۲۷

حملات گسترده روسیه به مراکز نظامی و فرودگاه‌های اوکراین

حملات گسترده روسیه به مراکز نظامی و فرودگاه‌های اوکراین

وزارت دفاع روسیه از حملات گسترده این کشور به بخش های نظامی، انرژی و سوخت اوکراین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که در جریان حملات گسترده ساعاتی قبل خود علیه کی یف پایتخت اوکراین تأسیسات نظامی، بخش سوخت و انرژی را هدف قرار داده است.

بر اساس این گزارش، حملات مذکور همچنین فرودگاه های نظامی اوکراین در پنج منطقه کی یف، دنیپروپتروفسک، پولتاوا، چرکاسی و چرنیگوف را هدف قرار داده است.

وزارت دفاع روسیه تاکید کرد که در این حملات از سلاح های دور برد و نقطه زن استفاده شده است.

مسئولان اوکراینی نیز اعلام کرده اند که در جریان این حملات تاکنون دست کم هشت تن کشته شده و ۵۶ تن دیگر زخمی شده اند.

کد مطلب 6877165

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    نظرات

    • IR ۱۰:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۱
      5 2
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      بندر اودسا را نابود کنید اوکراین فلج خواهد شد
    • شفق قطبی IR ۱۳:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۱
      5 1
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      زلنسکی معتاد دلقک سیرک بخاطر خوشایند آمریکا و غرب پای آمریکا را به بغل گوش روسیه باز کرد و با این کار پدر اکراین را در آورد . حاصل این عمل او این که ثلث اکراین اشغال شده و ویرانی تا عمق کشور رسیده و سراب الحاق به ناتو در هاله ای از ابهام .
    • لبیک IR ۱۹:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۱
      2 1
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      دیگه چیزی از اوکراین نمانده است زلنسکی همانند نتانیاهو سگ ترامپ است
    • علی IR ۰۰:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۲
      2 0
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      ‌ ♨️ روسیه، بزرگترین تولیدکننده انرژی جهان، با بحران شدیدی در حوزه نفت خود روبروست و برای اولین بار در تاریخ خود مجبور به واردات نفت از هند و قزاقستان شده است. ‌ ✍ نتیجه اعتماد به مذاکره در آلاسکا و احترام مضحک پوتین به ترامپ! ‌ حالا ترامپ از دور به ریش مسکو میخندد.

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