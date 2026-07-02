به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که در جریان حملات گسترده ساعاتی قبل خود علیه کی یف پایتخت اوکراین تأسیسات نظامی، بخش سوخت و انرژی را هدف قرار داده است.

بر اساس این گزارش، حملات مذکور همچنین فرودگاه های نظامی اوکراین در پنج منطقه کی یف، دنیپروپتروفسک، پولتاوا، چرکاسی و چرنیگوف را هدف قرار داده است.

وزارت دفاع روسیه تاکید کرد که در این حملات از سلاح های دور برد و نقطه زن استفاده شده است.

مسئولان اوکراینی نیز اعلام کرده اند که در جریان این حملات تاکنون دست کم هشت تن کشته شده و ۵۶ تن دیگر زخمی شده اند.