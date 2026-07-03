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۱۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۰۷

۵ کشته و ۱۸ زخمی در حمله پهپادی اوکراین به زاپروژیا

۵ کشته و ۱۸ زخمی در حمله پهپادی اوکراین به زاپروژیا

فرماندار منطقه زاپروژیا اعلام کرد که در پی حمله پهپادی نیروهای مسلح اوکراین به بازار شهر توکماک در این منطقه، ۵ نفر کشته و ۱۸ نفر دیگر زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، وزارت دفاع روسیه گزارش داد که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور طی هفته گذشته ۳۸۷۱ فروند پهپاد اوکراینی، سه موشک فلامینگو و ۷۲ بمب هوایی هدایت‌شونده را رهگیری و منهدم کردند.

در بیانیه وزارت دفاع روسیه همچنین آمده است که طی یک هفته شش حمله تلافی‌جویانه علیه صنایع دفاعی و انرژی مرتبط با نیروهای مسلح اوکراین انجام شده است.

همزمان یوگنی بالیتسکی، فرماندار منطقه زاپروژیا اعلام کرد که در پی حمله پهپادی نیروهای مسلح اوکراین به بازار شهر توکماک، ۵ نفر کشته و ۱۸ نفر دیگر زخمی شدند.

طبق اعلام منابع روسی همچنین در حمله پهپادی اوکراین به خیرسون نیز ۵ نفر زخمی شدند.

کد مطلب 6878208

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