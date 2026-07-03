ارتش روسیه «کنستانتینوفکا» را به طور کامل آزاد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «دمیتری پسکوف»، سخنگوی کرملین، اعلام کرد که ولادیمیر پوتین گزارشی از وضعیت فعلی منطقه عملیات ویژه از «والری گراسیموف»، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه، دریافت کرده است.



بر اساس این گزارش، فرماندهان یگان‌های رزمی از آزادسازی کامل کنستانتینوفکا خبر دادند و پوتین از آنها برای قهرمانی و موفقیت‌شان تشکر کرد.



سخنگوی کرملین همچنین گفت که ابتکار راهبردی در منطقه عملیات ویژه به طور کامل در دست نیروهای روسی است.

به گفته سخنگوی کرملین، پوتین در این نشست، آزادسازی کنستانتینوفکا را اولین اما بسیار مهم‌ترین مرحله در تسخیر گره دفاعی اسلاویانسک-کراماتورسک نیروهای مسلح اوکراین دانست. پوتین تأکید کرد که باید تحلیل دقیقی از نقش تمام کسانی که در منطقه درگیری اوکراین به تحریک جنگ دامن می‌زنند، انجام شود تا برای تصمیم‌گیری مسئولانه مورد استفاده قرار گیرد.

وی افزود: ارتش روسیه از ابتدای سال ۱۳۳ شهرک و بیش از ۳ هزار کیلومتر مربع در دونباس و نووروسیا را آزاد کرده است.