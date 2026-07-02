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۱۱ تیر ۱۴۰۵، ۴:۲۷

مقاومت مردم محلات در حمایت از نظام اسلامی به ایستگاه ۱۲۳ رسید

مقاومت مردم محلات در حمایت از نظام اسلامی به ایستگاه ۱۲۳ رسید

محلات- در این ویدئو مقاومت مردم محلات در حمایت از نظام اسلامی در ایستگاه ۱۲۳ را ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6877119

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