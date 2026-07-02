https://mehrnews.com/x3cthp ۱۱ تیر ۱۴۰۵، ۴:۲۷ کد مطلب 6877119 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۱ تیر ۱۴۰۵، ۴:۲۷ مقاومت مردم محلات در حمایت از نظام اسلامی به ایستگاه ۱۲۳ رسید محلات- در این ویدئو مقاومت مردم محلات در حمایت از نظام اسلامی در ایستگاه ۱۲۳ را ملاحظه می کنید. دریافت 8 MB کد مطلب 6877119 کپی شد مطالب مرتبط ۱۲۳ شب ایستادگی مردم دیار آفتاب در بیعت با رهبری اجتماع مردم مهاجران در بیعت با امام شهید به ایستگاه ۱۲۲ رسید میدانداری مردم دیار آفتاب در صد و بیست و دومین شب بعثت حضور پررنگ مردم آزادشهر در اجتماع شبانه تداوم حضور مردمی در شبهای رامیان گالیکش، میزبان شبی دیگر از همدلی مردم برچسبها محلات تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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