حجت الاسلام علی چراغی پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری ویژهبرنامههای سوگواری همزمان با مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید در سراسر استان، اظهار داشت: این برنامهها از روز شنبه در نقاط مختلف استان آغاز میشود و در روز دوشنبه ۱۵ تیرماه، همزمان با مراسم تشییع در تهران، آیین اصلی در مرکز استان برگزار خواهد شد.
وی با بیان اینکه مراسم روز دوشنبه از ساعت ۹:۳۰ صبح با حرکت از میدان کشوری آغاز میشود، افزود: مسیر حرکت این آیین سوگواری، از بلوار آزادی و چهارراه مادر به سمت مصلای امام خمینی (ره) خواهد بود و در طول مسیر، برنامههای سوگواری، مداحی و مرثیهسرایی توسط مداحان و ذاکران اهل بیت (ع) برگزار میشود و مراسم اصلی نیز در داخل مصلی برگزار خواهد شد.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان ایلام تصریح کرد: همزمان با مرکز استان، در تمامی شهرستانهای ایلام نیز مراسمهای عزاداری و بزرگداشت در مساجد جامع برگزار خواهد شد و از تمامی اقشار مردم برای حضور پرشور در این آیینها دعوت میشود.
چراغیپور در پایان خاطرنشان کرد: حضور گسترده مردم در این مراسم، پیامی روشن از وفاداری و ارادت آنان به آرمانهای رهبر شهید و تداوم راه پرافتخار ایشان خواهد بود و امیدواریم با همکاری همه دستگاههای اجرایی و فرهنگی، شاهد برگزاری باشکوه و منسجم این آیین سوگواری باشیم.
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