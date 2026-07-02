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۱۱ تیر ۱۴۰۵، ۷:۴۳

مراسم سوگواری رهبر شهید در ایلام برگزار می‌شود

مراسم سوگواری رهبر شهید در ایلام برگزار می‌شود

ایلام - رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان ایلام از برگزاری ویژه‌برنامه‌های سوگواری همزمان با مراسم تشییع پیکر رهبر شهید در سراسر استان خبر داد.

حجت الاسلام علی چراغی پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری ویژه‌برنامه‌های سوگواری همزمان با مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید در سراسر استان، اظهار داشت: این برنامه‌ها از روز شنبه در نقاط مختلف استان آغاز می‌شود و در روز دوشنبه ۱۵ تیرماه، همزمان با مراسم تشییع در تهران، آیین اصلی در مرکز استان برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه مراسم روز دوشنبه از ساعت ۹:۳۰ صبح با حرکت از میدان کشوری آغاز می‌شود، افزود: مسیر حرکت این آیین سوگواری، از بلوار آزادی و چهارراه مادر به سمت مصلای امام خمینی (ره) خواهد بود و در طول مسیر، برنامه‌های سوگواری، مداحی و مرثیه‌سرایی توسط مداحان و ذاکران اهل بیت (ع) برگزار می‌شود و مراسم اصلی نیز در داخل مصلی برگزار خواهد شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان ایلام تصریح کرد: همزمان با مرکز استان، در تمامی شهرستان‌های ایلام نیز مراسم‌های عزاداری و بزرگداشت در مساجد جامع برگزار خواهد شد و از تمامی اقشار مردم برای حضور پرشور در این آیین‌ها دعوت می‌شود.

چراغی‌پور در پایان خاطرنشان کرد: حضور گسترده مردم در این مراسم، پیامی روشن از وفاداری و ارادت آنان به آرمان‌های رهبر شهید و تداوم راه پرافتخار ایشان خواهد بود و امیدواریم با همکاری همه دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی، شاهد برگزاری باشکوه و منسجم این آیین سوگواری باشیم.

کد مطلب 6877140

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