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۱۱ تیر ۱۴۰۵، ۷:۵۳

هوای گرم تا اواخر هفته در ایلام تداوم دارد

هوای گرم تا اواخر هفته در ایلام تداوم دارد

ایلام - کارشناس هواشناسی استان ایلام با اشاره به تداوم هوای گرم تا اواخر هفته جاری، از کاهش نسبی دما در اوایل هفته آینده خبر داد.

ساسان رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بررسی آخرین نقشه‌ها و الگوهای پیش‌یابی هواشناسی، اظهار داشت: هوای گرم تا اواخر هفته جاری در سطح استان تداوم خواهد داشت و شهروندان باید همچنان تمهیدات لازم را برای مقابله با گرما در نظر داشته باشند.

وی با بیان اینکه در اوایل هفته آینده به صورت موقتی شاهد کاهش نسبی دما و تضعیف گرما خواهیم بود، افزود: این کاهش دما موقتی بوده و پس از آن مجدداً روند افزایش دما در استان آغاز خواهد شد.

کارشناس هواشناسی استان ایلام در ادامه با اشاره به وضعیت وزش باد در روزهای پایانی هفته، تصریح کرد: تا اواخر هفته جاری، در برخی نقاط استان به ویژه نواحی مرزی، وزش باد نسبتاً شدید پیش‌بینی می‌شود که می‌تواند احتمال بروز غبار محلی و افت کیفیت هوا را در این مناطق به همراه داشته باشد.

رستمی خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط جوی پیش‌رو، افراد دارای بیماری‌های تنفسی و قلبی باید در ساعات وزش باد از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کنند و کشاورزان نیز تمهیدات لازم را برای حفاظت از محصولات خود در برابر وزش باد شدید و گرد و غبار در نظر بگیرند.

وی در پایان توصیه کرد: شهروندان در روزهای گرم هفته، مصرف مایعات کافی را در برنامه روزانه خود قرار دهند و از قرار گرفتن طولانی‌مدت در معرض نور مستقیم خورشید به ویژه در ساعات اوج گرما، خودداری کنند.

کد مطلب 6877146

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