هوای گرم تا اواخر هفته در ایلام تداوم دارد

ساسان رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بررسی آخرین نقشه‌ها و الگوهای پیش‌یابی هواشناسی، اظهار داشت: هوای گرم تا اواخر هفته جاری در سطح استان تداوم خواهد داشت و شهروندان باید همچنان تمهیدات لازم را برای مقابله با گرما در نظر داشته باشند.

وی با بیان اینکه در اوایل هفته آینده به صورت موقتی شاهد کاهش نسبی دما و تضعیف گرما خواهیم بود، افزود: این کاهش دما موقتی بوده و پس از آن مجدداً روند افزایش دما در استان آغاز خواهد شد.

کارشناس هواشناسی استان ایلام در ادامه با اشاره به وضعیت وزش باد در روزهای پایانی هفته، تصریح کرد: تا اواخر هفته جاری، در برخی نقاط استان به ویژه نواحی مرزی، وزش باد نسبتاً شدید پیش‌بینی می‌شود که می‌تواند احتمال بروز غبار محلی و افت کیفیت هوا را در این مناطق به همراه داشته باشد.

رستمی خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط جوی پیش‌رو، افراد دارای بیماری‌های تنفسی و قلبی باید در ساعات وزش باد از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کنند و کشاورزان نیز تمهیدات لازم را برای حفاظت از محصولات خود در برابر وزش باد شدید و گرد و غبار در نظر بگیرند.

وی در پایان توصیه کرد: شهروندان در روزهای گرم هفته، مصرف مایعات کافی را در برنامه روزانه خود قرار دهند و از قرار گرفتن طولانی‌مدت در معرض نور مستقیم خورشید به ویژه در ساعات اوج گرما، خودداری کنند.