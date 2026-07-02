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۱۱ تیر ۱۴۰۵، ۸:۱۳

وضعیت بسیار خطرناک کیفیت هوا در کرمان؛ آماده‌باش کامل مراکز درمانی

وضعیت بسیار خطرناک کیفیت هوا در کرمان؛ آماده‌باش کامل مراکز درمانی

کرمان- مدیر کل مدیریت بحران کرمان با اعلام قرار گرفتن شاخص کیفیت هوا در برخی مناطق این استان در وضعیت بسیار خطرناک، از آماده‌ باش کامل مراکز درمانی و امدادی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا نژادخالقی، صبح پنجشنبه با اشاره به افزایش شدید غلظت آلاینده‌های هوا به خبرنگاران گفت: بر اساس گزارش مراجع تخصصی، شاخص کیفیت هوا در برخی مناطق استان کرمان به عدد ۵۰۰ رسیده که سلامت تمامی افراد جامعه را به طور جدی تهدید می‌کند.

وی افزود: در پی این شرایط، ستاد مدیریت بحران استان کرمان به دانشگاه‌های علوم پزشکی، مراکز درمانی، بیمارستان‌ها، اورژانس پیش‌بیمارستانی و سایر دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان آماده‌باش کامل اعلام کرده و بر ارائه خدمات مطلوب به شهروندان تأکید دارد.

نژادخالقی، با بیان اینکه از مردم درخواست می‌شود تا اطلاع ثانوی از حضور غیرضروری در فضای باز خودداری کنند تصریح کرد: سالمندان، کودکان، زنان باردار و بیماران قلبی و تنفسی باید از خروج از منزل پرهیز کنند و افرادی که ناگزیر به فعالیت در فضای باز هستند، از ماسک استاندارد استفاده کرده و زمان حضور خود را به حداقل برسانند.

مدیرکل مدیریت بحران استان کرمان افزود: تمامی مراکز درمانی استان کرمان در آماده‌باش هستند و شهروندان در صورت بروز علائمی مانند تنگی نفس، درد قفسه سینه، سرفه شدید یا سرگیجه، سریعاً به نزدیک‌ترین مرکز درمانی مراجعه کنند.

کد مطلب 6877151

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    نظرات

    • m.n IR ۱۲:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۱
      10 0
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      سلام مسئولان محترم چرا کاری نمی کنند کرمان هیچ وقت چنین آلودگی نداشته؟ ؟؟!!!!!!
    • رضا IR ۱۴:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۱
      4 0
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      وضعیت کنونی چرا بوجود آمده؟ مقصرین معرفی و درخواست توضیح لطفا؟ تا چه زمان باید فقط فجایع اطلاع داده شود بدون آنکه از عاملان آن سخنی میان آید چنانچه رفع مشکلات مورد نظر است باید اکنون عاملان معرفی و درخواست پاسخگویی مطرح شود. قوه قضاییه اقدام لطفا؟

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