به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا نژادخالقی، صبح پنجشنبه با اشاره به افزایش شدید غلظت آلایندههای هوا به خبرنگاران گفت: بر اساس گزارش مراجع تخصصی، شاخص کیفیت هوا در برخی مناطق استان کرمان به عدد ۵۰۰ رسیده که سلامت تمامی افراد جامعه را به طور جدی تهدید میکند.
وی افزود: در پی این شرایط، ستاد مدیریت بحران استان کرمان به دانشگاههای علوم پزشکی، مراکز درمانی، بیمارستانها، اورژانس پیشبیمارستانی و سایر دستگاههای امدادی و خدماترسان آمادهباش کامل اعلام کرده و بر ارائه خدمات مطلوب به شهروندان تأکید دارد.
نژادخالقی، با بیان اینکه از مردم درخواست میشود تا اطلاع ثانوی از حضور غیرضروری در فضای باز خودداری کنند تصریح کرد: سالمندان، کودکان، زنان باردار و بیماران قلبی و تنفسی باید از خروج از منزل پرهیز کنند و افرادی که ناگزیر به فعالیت در فضای باز هستند، از ماسک استاندارد استفاده کرده و زمان حضور خود را به حداقل برسانند.
مدیرکل مدیریت بحران استان کرمان افزود: تمامی مراکز درمانی استان کرمان در آمادهباش هستند و شهروندان در صورت بروز علائمی مانند تنگی نفس، درد قفسه سینه، سرفه شدید یا سرگیجه، سریعاً به نزدیکترین مرکز درمانی مراجعه کنند.
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