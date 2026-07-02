به گزارش خبرنگار مهر، سید کمال سادات صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران از آغاز ثبتنام زائران در سامانه سماح خبر داد و بر ضرورت ثبت اطلاعات پیش از سفر جهت بهرهمندی از خدمات بیمهای و امدادی تأکید کرد.
معاون امنیتی و انتظامی استاندار و جانشین رئیس ستاد اربعین حسینی(ع) استان تهران ضمن تاکید بر ثبتنام زائران اربعین در سامانه سماح بیان کرد: متقاضیان حضور در مراسم اربعین حسینی(ع)، پیش از سفر، نسبت به ثبتنام در این سامانه اقدام نمایند.
وی با اشاره به آغاز ثبت نام زائران اربعین در سامانه سماح افزود: نامنویسی زائران اربعین از ساعت ۹ صبح روز سهشنبه مورخ ۹ تیرماه در سامانۀ سماح آغاز شد و متقاضیان میتوانند با مراجعه به نشانی samah.haj.ir جهت بهرهمندی از خدمات بیمهای و امدادی ثبت نام نمایند.
جانشین رئیس ستاد اربعین حسینی(ع) استان تهران گفت: در پایان ثبتنام، کارت شناسایی اربعین و کد QR ویژۀ وسایل زائران صادر میشود، تا زائران این کد را چاپ و روی وسایل ضروری خود نصب کنند.
معاون امنیتی و انتظامی استانداری تهران در رابطه با برخی الزامات سفر اربعین عنوان کرد: زائران باید از اعتبار حداقل ششماهه گذرنامه خود اطمینان داشته باشند و در زمان ثبتنام، مرز ورودی و خروجی، همچنین زمان تقریبی سفر خود را نیز مشخص کنند تا برنامهریزی لازم برای خدماترسانی مطلوبتر از سوی نهادهای ذیربط انجام شود.
سادات همچنین از زائران خواست ثبتنام خود را به روزهای پایانی موکول نکنند و تصریح کرد: زائران پیش از آغاز سفر، برنامهریزی لازم برای مسیر، زمان حرکت و تجهیزات مورد نیاز خود را انجام دهند و با رعایت توصیههای بهداشتی و ایمنی در برگزاری هرچه باشکوهتر این آیین معنوی مشارکت داشته باشند.
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