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۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۵۹

طوفان همچنان در زابل می تازد؛ وزش باد با سرعت ۱۱۹ کیلومتر بر ساعت

طوفان همچنان در زابل می تازد؛ وزش باد با سرعت ۱۱۹ کیلومتر بر ساعت

زابل- مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان گفت: امروز (۹ تیر ۱۴۰۵) سرعت وزش باد در ایستگاه فرودگاهی زابل به ۱۱۹ کیلومتر بر ساعت رسید که باعث کاهش شعاع دید افقی به ۷۰۰ متر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن حیدری گفت: امروز (۹ تیر ۱۴۰۵) سرعت وزش باد در ایستگاه فرودگاهی زابل به ۱۱۹ کیلومتر بر ساعت رسید که باعث کاهش شعاع دید افقی به ۷۰۰ متر شد؛ و در شهرستان زهک نیز بیشینه سرعت باد ۸۱ کیلومتر بر ساعت ثبت و دید افقی به ۸۰۰ متر کاهش یافت.

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان ادامه داد: تا پایان هفته در شمال استان وزش باد شدید و در مناطق مستعد، وقوع طوفان گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: همچنین در زاهدان و نواحی مرکزی استان نیز وزش باد، افزایش غبار و گاهی گردوخاک دور از انتظار نیست، و از سوی دیگر، تا پایان هفته از شدت گرمای هوا در نیمه شمالی استان به‌تدریج کاسته خواهد شد.

کد مطلب 6875715

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