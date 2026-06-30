طوفان همچنان در زابل می تازد؛ وزش باد با سرعت ۱۱۹ کیلومتر بر ساعت

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن حیدری گفت: امروز (۹ تیر ۱۴۰۵) سرعت وزش باد در ایستگاه فرودگاهی زابل به ۱۱۹ کیلومتر بر ساعت رسید که باعث کاهش شعاع دید افقی به ۷۰۰ متر شد؛ و در شهرستان زهک نیز بیشینه سرعت باد ۸۱ کیلومتر بر ساعت ثبت و دید افقی به ۸۰۰ متر کاهش یافت.

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان ادامه داد: تا پایان هفته در شمال استان وزش باد شدید و در مناطق مستعد، وقوع طوفان گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: همچنین در زاهدان و نواحی مرکزی استان نیز وزش باد، افزایش غبار و گاهی گردوخاک دور از انتظار نیست، و از سوی دیگر، تا پایان هفته از شدت گرمای هوا در نیمه شمالی استان به‌تدریج کاسته خواهد شد.