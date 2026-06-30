کشف محموله۲۰۰ میلیاردی دارو قاچاق در دشتیاری

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا اسحاقی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: ماموران پلیس شهرستان دشتیاری در پی کسب خبری مبنی بر اینکه افرادی در یک منزلی مسکونی در سطح شهرستان درامر تهیه و توزیع داروهای ممنوعه و قاچاق،غیرمجاز، فعالیت گسترده ای دارند، رسیدگی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان افزود: پس از هماهنگی های قضائی در بازرسی از این منزل بیش از ۱ میلیون انواع داروی ممنوعه و خارج از شبکه توزیع کشف و ضبط شد و در این رابطه یک نفر نیز دستگیر شد.

وی در پایان تصریح کرد : ارزش ریالی این محموله را برابر نظر کارشناسان مربوطه ۲۰۰میلیارد ریال برآورد،که متهم پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شد.