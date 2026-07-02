گردوغبار دید افقی در یزد را به ۵۰۰ متر رساند

قاسم راجی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با تشریح آخرین وضعیت جوی استان یزد اظهار کرد: از بعدازظهر چهارشنبه تا پیش‌ازظهر امروز پنج‌شنبه، پدیده فراگیر گردوغبار آسمان بیشتر مناطق استان را در بر گرفته است.

وی با بیان اینکه شدت این پدیده جوی در مناطق مختلف استان متفاوت بوده است، افزود: دید افقی در شهرهای ابرکوه، بافق، رباط، عقدا، مروست و هرات به ۲۰۰۰ متر و در گاریز به ۳۰۰۰ متر کاهش یافته است؛ این در حالی است که در ساعاتی از امروز، میزان دید افقی در شهر یزد به مرز بحرانی ۵۰۰ متر رسیده که بیانگر شدت بالای این پدیده و افت محسوس کیفیت هواست.

کارشناس هواشناسی استان یزد علت این گردوغبار گسترده را وزش بادهای نسبتاً شدید تا شدید و انتقال ذرات گردوغبار از مناطق مجاور به استان عنوان کرد و گفت: بر اساس پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته، این وضعیت جوی تا ساعات پایانی امروز تداوم خواهد داشت و همچنان شاهد کاهش دید و اختلال در ترددها خواهیم بود.

راجی در پایان با تأکید بر لزوم رعایت نکات ایمنی توسط شهروندان، تصریح کرد: با توجه به کاهش شدید کیفیت هوا، توصیه می‌شود رانندگان با احتیاط کامل در محورهای مواصلاتی تردد کنند. همچنین کارگران فعال در فضای باز و عموم شهروندان از انجام هرگونه فعالیت فیزیکی طولانی‌مدت در محیط‌های باز خودداری کرده و توصیه‌های بهداشتی را جدی بگیرند.