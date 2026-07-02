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۱۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۰۵

سرنوشت تحصیلی دانش‌آموزان مقیم خارج؛ شرایط منطقه تعیین کننده است

سرنوشت تحصیلی دانش‌آموزان مقیم خارج؛ شرایط منطقه تعیین کننده است

اصفهان- سرپرست مرکز بین‌الملل و مدارس خارج از کشور گفت: درباره دانش‌اموزان ایرانی مقیم خارج برای سال تحصیلی آینده با توجه به شرایطی که پیش خواهد آمد، تصمیم‌گیری می‌شود.

محمد سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان درباره سرنوشت تحصیلی دانش‌آموزان ایرانی مقیم کشورهای حاشیه خلیج فارس پس از جنگ رمضان، اظهار کرد: مدارس ایرانی در امارات متحده عربی سه روز بعد از آغاز جنگ لغو مجوز و پلمب شدند.

وی افزود: در همان زمان، با دستور وزیر آموزش و پرورش جلسه اضطراری برگزار شد و اطلاعیه صادر کردیم که همه دانش‌آموزانی که به داخل کشور یا مدارس ایرانی در خارج مراجعه کنند، فرآیند ثبت‌نام و ادامه تحصیل آن‌ها تسهیل شود.

دبیرکل کمیسیون ملی آیسسکو و سرپرست مرکز بین‌الملل و مدارس خارج از کشور ادامه داد: در امارات حدود ۲ هزار و ۴۰۰ دانش‌آموز ایرانی داشتیم که از این تعداد حدود یک‌هزار و ۲۰۰ دانش‌آموز در آنجا ماندند. آموزش این دانش‌آموزان را به صورت آنلاین و با سرپرستی ترکیه ادامه دادیم.

سلیمی اضافه کرد: امتحانات را نیز به صورت داخلی برگزار کردیم و خوشبختانه توانستیم سال تحصیلی را برای آن‌ها به پایان برسانیم.

سرپرست مرکز بین‌الملل و مدارس خارج از کشور خاطرنشان کرد: برای سال تحصیلی آینده نیز با توجه به شرایطی که پیش خواهد آمد، تصمیم‌گیری خواهد شد.

به گزارش مهر، حدود هشت هزار دانش‌آموز در ۷۴ مدرسه ایرانی و در ۳۴ کشور مشغول تحصیل هستند.

در حالی که تهران وارد مذاکرات جدی با واشنگتن شده بود، صبح ۹ اسفند ۱۴۰۴ آمریکا و اسرائیل به خاک ایران تجاوز و به چندین نقطه در شهرهای مختلف حمله کردند.

کد مطلب 6877233

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