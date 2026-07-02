محمد سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان درباره سرنوشت تحصیلی دانش‌آموزان ایرانی مقیم کشورهای حاشیه خلیج فارس پس از جنگ رمضان، اظهار کرد: مدارس ایرانی در امارات متحده عربی سه روز بعد از آغاز جنگ لغو مجوز و پلمب شدند.

وی افزود: در همان زمان، با دستور وزیر آموزش و پرورش جلسه اضطراری برگزار شد و اطلاعیه صادر کردیم که همه دانش‌آموزانی که به داخل کشور یا مدارس ایرانی در خارج مراجعه کنند، فرآیند ثبت‌نام و ادامه تحصیل آن‌ها تسهیل شود.

دبیرکل کمیسیون ملی آیسسکو و سرپرست مرکز بین‌الملل و مدارس خارج از کشور ادامه داد: در امارات حدود ۲ هزار و ۴۰۰ دانش‌آموز ایرانی داشتیم که از این تعداد حدود یک‌هزار و ۲۰۰ دانش‌آموز در آنجا ماندند. آموزش این دانش‌آموزان را به صورت آنلاین و با سرپرستی ترکیه ادامه دادیم.

سلیمی اضافه کرد: امتحانات را نیز به صورت داخلی برگزار کردیم و خوشبختانه توانستیم سال تحصیلی را برای آن‌ها به پایان برسانیم.

سرپرست مرکز بین‌الملل و مدارس خارج از کشور خاطرنشان کرد: برای سال تحصیلی آینده نیز با توجه به شرایطی که پیش خواهد آمد، تصمیم‌گیری خواهد شد.

به گزارش مهر، حدود هشت هزار دانش‌آموز در ۷۴ مدرسه ایرانی و در ۳۴ کشور مشغول تحصیل هستند.

در حالی که تهران وارد مذاکرات جدی با واشنگتن شده بود، صبح ۹ اسفند ۱۴۰۴ آمریکا و اسرائیل به خاک ایران تجاوز و به چندین نقطه در شهرهای مختلف حمله کردند.