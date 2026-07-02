اعزام ۵۰۰ جهادگر و ۳۰ موکب کهگیلویه و بویراحمد به مشهد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ زریر فرضیزاده صبح پنجشنبه در حاشیه اعزام ۵۰۰ نفر از نیروهای جهادی و موکبداران استان به مشهد مقدس اظهار کرد: در راستای مشارکت در خدمترسانی به زائران و عاشقان ولایت، ۵۰۰ نفر از نیروهای جهادی، بسیجی و خادمان موکبهای استان به مشهد مقدس اعزام شدند تا در آیین تشییع و خاکسپاری رهبر شهید به ارائه خدمات رفاهی، پشتیبانی و فرهنگی بپردازند.
معاون هماهنگکننده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد افزود: همچنین ۳۰ موکب از سراسر استان با امکانات کامل برای خدمترسانی به زائران در مشهد مقدس مستقر شدهاند و در زمینه اسکان، پذیرایی، توزیع اقلام مورد نیاز و سایر خدمات رفاهی فعالیت خواهند کرد.
وی با بیان اینکه مردم کهگیلویه و بویراحمد همواره در صحنههای مهم انقلاب اسلامی حضوری پررنگ داشتهاند، تصریح کرد: جهادگران و موکبداران استان با روحیه ایثار و خدمت، در کنار دیگر خادمان از سراسر کشور، تمام توان خود را برای تکریم و خدمت به زائران حاضر در این مراسم بزرگ به کار خواهند گرفت.
سرهنگ فرضی زاده بیان کرد: این اعزام با هدف تسهیل خدماترسانی، ایجاد رفاه بیشتر برای زائران و مشارکت در برگزاری هرچه باشکوهتر مراسم انجام شده و نیروهای اعزامی تا پایان مأموریت در مشهد مقدس مستقر خواهند بود.
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