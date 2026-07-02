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۱۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۰۴

اعزام ۵۰۰ جهادگر و ۳۰ موکب کهگیلویه و بویراحمد به مشهد

اعزام ۵۰۰ جهادگر و ۳۰ موکب کهگیلویه و بویراحمد به مشهد

یاسوج-معاون هماهنگ‌کننده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد از اعزام ۵۰۰ نیروی جهادی و ۳۰ موکب از استان برای خدمت زسانی زائران تشییع رهبر شهید به مشهد مقدس خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ زریر فرضی‌زاده صبح پنجشنبه در حاشیه اعزام ۵۰۰ نفر از نیروهای جهادی و موکب‌داران استان به مشهد مقدس اظهار کرد: در راستای مشارکت در خدمت‌رسانی به زائران و عاشقان ولایت، ۵۰۰ نفر از نیروهای جهادی، بسیجی و خادمان موکب‌های استان به مشهد مقدس اعزام شدند تا در آیین تشییع و خاکسپاری رهبر شهید به ارائه خدمات رفاهی، پشتیبانی و فرهنگی بپردازند.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد افزود: همچنین ۳۰ موکب از سراسر استان با امکانات کامل برای خدمت‌رسانی به زائران در مشهد مقدس مستقر شده‌اند و در زمینه اسکان، پذیرایی، توزیع اقلام مورد نیاز و سایر خدمات رفاهی فعالیت خواهند کرد.

وی با بیان اینکه مردم کهگیلویه و بویراحمد همواره در صحنه‌های مهم انقلاب اسلامی حضوری پررنگ داشته‌اند، تصریح کرد: جهادگران و موکب‌داران استان با روحیه ایثار و خدمت، در کنار دیگر خادمان از سراسر کشور، تمام توان خود را برای تکریم و خدمت به زائران حاضر در این مراسم بزرگ به کار خواهند گرفت.

سرهنگ فرضی زاده بیان کرد: این اعزام با هدف تسهیل خدمات‌رسانی، ایجاد رفاه بیشتر برای زائران و مشارکت در برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم انجام شده و نیروهای اعزامی تا پایان مأموریت در مشهد مقدس مستقر خواهند بود.

کد مطلب 6877285

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