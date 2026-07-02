ری آماده میزبانی از ۲۰۰ هزار زائر مراسم وداع شد

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن سلیمان‌پور، پیش از ظهر پنجشنبه، در نشست هماهنگی برنامه‌های مراسم وداع و تشییع رهبر شهید، از آمادگی ری برای میزبانی و اسکان ۲۰۰ هزار زائر خبر داد.

وی که فرماندار ری است، اظهار کرد: وظیفه اسکان و پذیرایی حدود ۲۰۰ هزار نفر از زائران در مرکز شهرستان ری بر عهده شهرداری منطقه ۲۰ است و سایر مهمانان نیز با هماهنگی سپاه ناحیه حضرت عبدالعظیم (ع) به بخش‌های تابعه هدایت خواهند شد.

سلیمان‌پور با بیان اینکه همه دستگاه‌های اجرایی با آمادگی کامل پای کار هستند، افزود: این مراسم با مشارکت مردم و همکاری همه نهادها برگزار می‌شود و نقش دستگاه‌های اجرایی، برنامه‌ریزی، هماهنگی و تسهیل خدمت‌رسانی به زائران است.

وی با تأکید بر اینکه مراسم تشییع رهبر شهید جلوه‌ای از انسجام ملی خواهد بود، تصریح کرد: این آیین فرصت مهمی برای نمایش وحدت ملت ایران و تجدید بیعت با مقام معظم رهبری است و دشمنان خواهند دید که با حضور مردم، هیچ‌یک از اهداف آنان محقق نخواهد شد.

فرماندار ری امنیت مراسم را نخستین اولویت ستاد برگزاری دانست و گفت: با اشراف کامل دستگاه‌های امنیتی، انتظامی و اطلاعاتی و همراهی مردم، تمامی تمهیدات لازم برای برگزاری ایمن و منظم مراسم پیش‌بینی شده است.

سلیمان‌پور همچنین از اصحاب رسانه خواست با انعکاس دقیق برنامه‌ها، روایت صحیح این رویداد و مستندسازی حضور مردم، در برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم نقش‌آفرینی کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: همه مجموعه‌های مدیریتی شهرستان با کنار گذاشتن سلایق مختلف، با هم‌افزایی و وحدت برای میزبانی شایسته از زائران و خدمت به مردم تلاش خواهند کرد.