به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله حسین مظفری اظهار کرد: همانطور که مراسمهای باشکوه در تهران، قم و مشهد با حضور گسترده مردم برگزار خواهد شد، در استان قزوین نیز شاهد برگزاری برنامههای پرشور مردمی خواهیم بود.
وی افزود: روز پنجشنبه همزمان با تشییع پیکر مطهر امام شهید در مشهد مقدس و خاکسپاری در حرم حضرت ثامنالحجج (ع)، مراسم بدرقهای در قزوین برگزار میشود تا افرادی که امکان حضور در مشهد را ندارند، در این آیین نمادین شرکت کنند.
نماینده ولیفقیه در استان قزوین تصریح کرد: در شهرستانهای استان نیز برنامههای مشابهی برگزار خواهد شد تا همه مردم بتوانند در حد توان خود در این رویداد معنوی مشارکت داشته باشند.
آیتالله مظفری با اشاره به اهمیت حضور مردمی در چنین مناسبتهایی گفت: هرچه این حضور باشکوهتر باشد، اقتدار کشور و نظام بیشتر نمایان خواهد شد و پیوند میان امت و امام عمیقتر به نمایش گذاشته میشود.
وی ادامه داد: دشمنان همواره تلاش دارند ملتها را دچار ضعف و احساس ناتوانی کنند، اما حضور آگاهانه و پرشور مردم در صحنههای اجتماعی و مذهبی، این توطئهها را خنثی میکند و روحیه اقتدار ملی را تقویت خواهد کرد.
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