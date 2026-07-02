به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام رسول فتحیه ظهر پنجشنبه درحاشیه جلسه هماندیشی ستاد هماهنگی برنامههای عزاداری که با حضور مسئولان فرمانداری و نمایندگان دستگاههای فرهنگی برگزار شد، ضمن عرض تسلیت این ضایعه اندوهبار، اظهارکرد: با هماهنگیهای صورتگرفته میان فرمانداری خلیلآباد و سایر نهادهای فرهنگی و اجرایی، بسترهای لازم برای حضور پرشور مردم ولایتمدار این شهرستان در مراسم تشییع «امام شهید» فراهم شده است.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی خلیلآباد با اشاره به جزئیات پشتیبانیهای تدارک دیده شده، افزود: برای رفاه حال شهروندان و تسهیل در تردد، هماهنگیهای لازم جهت تأمین ناوگان اتوبوسرانی انجام شده است.
وی گفت: همچنین با پیگیریهای صورتگرفته، سه محل مناسب برای اسکان زائران خلیلآبادی در مشهد مقدس در نظر گرفته شده است تا دغدغهای برای اقامت شرکتکنندگان در این مراسم باشکوه وجود نداشته باشد.
فتحیه خاطرنشان کرد: تمامی دستگاههای خدماترسان شهرستان برای پشتیبانی از این اعزام در آمادگی کامل به سر میبرند لذا از عموم مردم شریف و انقلابی خلیلآباد دعوت میشود جهت دریافت اطلاعات تکمیلی و ثبتنام نهایی برای اعزام، به پایگاههای اطلاعرسانی، دفاتر تبلیغات اسلامی و مساجد سطح شهرستان مراجعه نمایند.
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