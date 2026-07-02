حضور هیئت های ۴۰ کشور در مراسم تشییع رهبر شهید در مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی نبی پور صبح پنجشنبه در نشست کمیته احزاب و تشکلهای سیاسی ستاد استانی مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی گفت: برای حضور هیئت های بیش از ۴۰ کشور نیز تمهیدات لازم پیشبینی شده و برنامهریزیهای لازم نیز در دستور کار قرار گرفتهاست.
معاون سیاسی - اجتماعی استاندار خراسان رضوی با قدردانی از همراهی احزاب استان در برنامهریزی مراسم وداع با رهبر شهید بر ضرورت همافزایی همه جریانها برای برگزاری هرچه باشکوهتر این مراسم تأکید کرد.
وی گفت: این مراسم صرفاً یک آیین تشییع نیست بلکه نقطه عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی خواهد بود و باید با انسجام، وحدت و حضور مردم پیام همبستگی ملی به جهان منتقل شود.
نبی پور با بیان اینکه برنامهریزیهای گستردهای برای برگزاری این مراسم انجام شده است، افزود: در ۶ حوزه امنیت، ایمنی و سلامت تشییعکنندگان، حملونقل، فرهنگی و اطلاعرسانی، خدمات عمومی و زیرساختی و حوزه بینالملل برنامهریزیهای لازم انجام شده و جلسات متعددی در شورای تأمین استان با حضور مسئولان امنیتی و نظامی برای هماهنگی هرچه بهتر برگزار شده است.
معاون سیاسی - اجتماعی استاندار خراسان رضوی با تأکید بر اینکه ایمنی و سلامت تشییعکنندگان خط قرمز برگزارکنندگان این مراسم است، گفت: با توجه به پیشبینی حضور جمعیتی میلیونی، اطلاعرسانی دقیق و منسجم اهمیت ویژهای دارد و احزاب و تشکلها باید از ظرفیت رسانهای و ارتباطی خود برای آگاهیبخشی به مردم استفاده کنند.
وی افزود: باید تبیین شود که همه شرکتکنندگان امکان حضور در یک نقطه از مسیر یا حرم مطهر را نخواهند داشت و اطلاعرسانی صحیح میتواند از بروز مخاطرات احتمالی جلوگیری کنند.
نبی پور با اشاره به گستردگی عملیات حملونقل این مراسم اظهار کرد: بر اساس آمارهای موجود تا پیش از این بیشترین میزان ورود مسافر به مشهد در یک شبانهروز حدود ۷۵۰ هزار نفر بوده است؛ بنابراین مدیریت این تشییع میلیونی نیازمند برنامهریزی ویژه، هماهنگی گسترده و همکاری مردم و دستگاههای مختلف است.
معاون سیاسی - اجتماعی استاندار خراسان رضوی با اشاره به بُعد بینالمللی این مراسم گفت: برای حضور مدیران عالیرتبه بیش از ۴۰ کشور برنامهریزی شده؛ همچنین علما، دانشمندان و نخبگان بیش از ۹۰ کشور درخواست حضور در این مراسم را داشتهاند که این موضوع نشاندهنده ابعاد فراملی این رویداد است.
وی از نخبگان سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و همچنین احزاب خواست با مشارکت فعال و هماهنگ در برگزاری هرچه بهتر این مراسم نقشآفرینی کنند و افزود: با همدلی، وحدت، برنامهریزی دقیق و اطلاعرسانی منسجم میتوان این رویداد بزرگ را به شایستهترین شکل برگزار کرد.
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