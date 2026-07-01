اطلاعیه شماره ۱ آستان قدس رضوی ویژه مراسم بدرقه و تدفین رهبر شهید

به گزارش خبرگزاری مهر، متن اطلاعیه شماره یک آستان قدس رضوی ویژه مراسم بدرقه، تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب اسلامی بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
با عرض تسلیت ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان، حضرت اباعبدالله الحسین (علیهالسلام)، همانگونه که پیش از این نیز به استحضار ملت شریف ایران رسیده است، بارگاه منوّر رضوی آرامگاه ابدی رهبر و قائد شهید و عظیمالشأن امت اسلامی و سایر شهدای معظم از خانوادهٔ ایشان خواهد بود. چه فرجامی نیک تر از این که پیکر مطهر آن عزیز روشنضمیر، در جوار حریم حضرت علیبنموسیالرضا (علیهالسلام) آرام گیرد؛ همان ساحت قدسی که از آنجا برخاست، سالها در پرتو آن زیست، از چشمهسار معرفتش سیراب گشت، خادمی اش را «از بزرگترین ارزش ها و افتخارات» دانست و با توسل به وجود مبارکش عمری را به مجاهدت در راه دین گذراند.
بدینوسیله آستان قدس رضوی، از تمامی خادمان، خادمیاران، زائران، مجاوران و عموم امت شریف و قدرشناس ایران اسلامی دعوت میکند تا با حضوری حماسی در مراسم بدرقه و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی، ارادت خویش را به محضر آن مجاهد نستوه و شهید راه حق، که دینی بزرگ بر همه آزادگان جهان، بهویژه مردم مؤمن و مقاوم ایران اسلامی دارد، به نمایش گذارند.
خدمتگزاران آستان قدس رضوی نیز خود را مفتخر میدانند که در برگزاری آیینهای بدرقه و تشییع آن خلف صالح امام خمینی (ره)، جلوه ای دیگر از خدمت را به منصهٔ ظهور رسانند و ضمن حضور پرشور در این ویژهبرنامهها، زمینهٔ ارائهٔ خدمات گوناگون به شرکتکنندگان گرامی، بهویژه زائران و مجاوران حریم قدسی حضرت رضا (علیهالسلام) را فراهم آورند. هرچند یقین داریم عموم مجاوران و ارادتمندان علی ابن موسی الرضا (علیه السلام) نیز در این میدان با تمام توان خدمتگزار خواهند بود.
همچنین، با عنایت به حساسیتهای مرتبط با حرم مطهر رضوی، از عموم مردم عزیز درخواست میشود که جزئیات برنامهها، خدمات و اطلاعات مربوط به این بارگاه ملکوتی را صرفاً از طریق اطلاعیههای رسمی آستان قدس رضوی پیگیری نمایند.
در خصوص موضوع محل تدفین پیکر قائد شهیدمان، آستان قدس رضوی تمامی تمهیدات لازم را اندیشیده که پس از تصمیم گیری نهایی توسط بیت شریف ایشان، جزئیات آن به استحضار ملت عزیزمان خواهد رسید.
در خصوص سایر موضوعات مرتبط، همچون سازوکار خدمترسانی اماکن متبرکه و ویژهبرنامههای فرهنگی و تبلیغی حرم مطهر در روزهای قبل و بعد از تدفین نیز تدابیر و برنامه های گسترده ای پیش بینی شده که در اطلاعیه های بعدی آستان قدس رضوی به جزئیات تشریح خواهد شد.
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