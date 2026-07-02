شمار کشته های زلزله ونزوئلا به ۲۲۹۵ نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، خورخه رودریگز، رئیس پارلمان ونزوئلا اعلام کرد که شمار قربانیان زمین لرزه ۷.۵ ریشتری در این کشور به ۲۲۹۵ نفر رسیده است.

رودریگز اعلام کرد که از ۲۴ ژوئن تاکنون (۳ تیرماه) ۷۸۲ پس لرزه در ونزوئلا به ثبت رسیده است.

وی خبر داد که ۴ هزار نیروی نجات بین المللی و ۲۶ هزار نیروی امنیت ملی ونزوئلایی به تلاش ها برای عملیات نجات در این کشور ادامه می دهند.

بعدازظهر چهارشنبه ۲۴ ژوئن (سوم تیر) دو زمین لرزه قدرتمند (با بزرگی ۷.۲ و ۷.۵ ریشتر) ونزوئلا را لرزاندند. به دنبال این زمین لرزه همچنین تاکنون هزاران نفر زخمی شده‌اند.