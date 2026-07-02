توزیع بیش از ۶۴۰ تن کود ازته در باغات گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، مجید محمدی ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران از توزیع بیش از ۶۴۰ تن کود ازته در باغات استان از ابتدای سال ۱۴۰۵ خبر داد و اظهار کرد: تأمین به‌موقع نهاده‌های کشاورزی، نقش مهمی در ارتقای کیفیت و افزایش تولید محصولات باغی دارد.

وی افزود: باغات از ظرفیت‌های مهم بخش کشاورزی گلستان به شمار می‌روند و علاوه بر نقش مؤثر در اقتصاد کشاورزی استان، معیشت هزاران خانوار را نیز تأمین می‌کنند.

وی افزود: کیفیت و کمیت محصولات باغی ارتباط مستقیمی با مدیریت تغذیه باغ‌ها دارد و به همین منظور، وزارت جهاد کشاورزی با پشتیبانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، برنامه تأمین و توزیع کودهای شیمیایی مورد نیاز باغداران را در دستور کار قرار داده است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گلستان با بیان اینکه حدود ۳۰ هزار هکتار باغ و گیاهان دارویی در استان وجود دارد، گفت: مرکبات، هلو، شلیل، آلو، زیتون، انار، گردو، خرمالو، گلابی، سیب، گیلاس، آلبالو، انجیر، توت‌فرنگی، پسته و انگور از مهم‌ترین محصولات باغی گلستان هستند.

محمدی با اشاره به برنامه تأمین کود یارانه‌ای برای باغات اظهار کرد: بر اساس برنامه ابلاغی سال زراعی ۱۴۰۵ و ۱۴۰۴، برای باغات آبی و دیم، به ازای هر هکتار ۱۵۰ کیلوگرم کود ازته و ۱۵۰ کیلوگرم کود پتاسه در سامانه کنترل و پایش مواد کودی پیش‌بینی و بارگذاری شده است.

وی تأکید کرد: مصرف اصولی کودهای شیمیایی، ضمن افزایش کیفیت و کمیت محصولات، موجب تقویت رشد درختان، بهبود گلدهی و باروری، افزایش مقاومت در برابر بیماری‌ها و تنش‌های محیطی و در نهایت پایداری تولید در باغات استان خواهد شد.