به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی پیش از ظهر چهارشنبه در همایش گرامیداشت سالروز مبارزه با مواد مخدر اظهار کرد: نیروهای فراجا در طول یک سال گذشته بیش از ۲۱ تن مواد مخدر را در استان کشف کردهاند که این موفقیت حاصل تلاش شبانهروزی مجموعههای امنیتی، انتظامی و مرزبانی است.
استاندار خراسان جنوبی با اشاره به هممرزی طولانی ایران با افغانستان افزود: میزان کشفیات انجامشده کمتر از سه درصد از مواد مخدری است که قصد ورود از مرزهای جغرافیایی استان را داشته و این موضوع نشاندهنده عملکرد بسیار خوب مجموعه فراجا و مرزبانی در کنترل مرزها است.
وی تصریح کرد: بخش عمده مواد مخدر کشفشده نیز به دلیل قرار گرفتن استان در مسیر ترانزیت، مقصدی خارج از خراسان جنوبی داشته و استان بیشتر معبر عبور قاچاقچیان است.
هاشمی با بیان اینکه در حوزه اقدامات سختافزاری، اقدامات مؤثری در مرزهای شرقی انجام شده است، گفت: امروز به واسطه انسداد مرز، استقرار نیروهای مرزبانی و همراهی نیروهای مردمی، امکان ورود مواد مخدر به شکل گذشته وجود ندارد و در این حوزه اقدامات ارزشمندی صورت گرفته است.
وی در ادامه با تأکید بر ضرورت تمرکز بر اقدامات نرمافزاری و فرهنگی خاطرنشان کرد: اعتیاد یک آسیب تدریجی است و برخلاف بسیاری از حوادث، خانوادهها معمولاً زمانی متوجه گرفتار شدن فرزند خود میشوند که مدتها از آغاز مصرف گذشته است؛ از این رو باید سیاست اصلی، کاهش تقاضا برای مصرف مواد مخدر باشد.
استاندار خراسان جنوبی با اشاره به بیانات بنیانگذار جمهوری اسلامی درباره جهاد اظهارکرد: همانگونه که امام راحل بر جهاد تأکید داشتند، مقابله با مواد مخدر نیز نیازمند یک جهاد عمومی است و همه باید در این عرصه نقشآفرینی کنند.
وی خانواده را مهمترین رکن پیشگیری از اعتیاد دانست و گفت: اگر پدر و مادر نسبت به فرزندان خود مراقبت کافی نداشته باشند، احتمال گرفتار شدن آنان در دام اعتیاد افزایش مییابد.
هاشمی با اشاره به دشواری درمان اعتیاد افزود: درصد بالایی از افرادی که ترک اعتیاد میکنند، دوباره به مصرف مواد بازمیگردند و این مسئله اهمیت پیشگیری را دوچندان میکند.
وی ادامه داد: حتی اگر تمام مرزهای کشور به طور کامل بسته شود، باز هم با تولید مواد مخدر صنعتی و روانگردانها در کارگاههای زیرزمینی مواجه خواهیم بود، بنابراین راهکار اساسی، فرهنگسازی و کاهش تقاضا است.
استاندار خراسان جنوبی تأکید کرد: نباید تصور شود که مسئولیت مبارزه با مواد مخدر تنها بر عهده نیروی انتظامی است، بلکه همه دستگاهها، نهادهای فرهنگی، آموزشی، مذهبی و مردمی در این زمینه مسئولیت دارند.
وی با اشاره به ظرفیت حلقههای صالحین بسیج و طرح «زندگی با آیهها» گفت: اجرای برنامههای فرهنگی و دینی از جمله این طرحها میتواند نقش مؤثری در پیشگیری از گرایش جوانان به مواد مخدر داشته باشد.
هاشمی افزود: مبارزه فرهنگی با مواد مخدر یک اقدام جمعی است و هیچ دستگاهی به تنهایی قادر به حل این آسیب اجتماعی نیست.
وی با مقایسه تهاجم نظامی و تهاجم فرهنگی اظهار کرد: در تهاجم نظامی، آسیبها آشکار است، اما تهاجم فرهنگی به صورت تدریجی و با ظرافت انجام میشود و اگر نسبت به آن غفلت کنیم، آموزش و پرورش، دانشگاهها، مراکز ورزشی و در نهایت خانوادهها آسیب خواهند دید.
استاندار خراسان جنوبی همچنین به نتایج یکی از پژوهشهای مرکز پژوهشهای مجلس اشاره کرد و گفت: براساس این بررسیها، تنها حدود ۱۷ درصد از مبتلایان به مواد مخدر بیکار بودهاند و بخش عمده افراد گرفتار اعتیاد دارای شغل بودهاند، بنابراین نمیتوان بیکاری را تنها عامل گرایش به اعتیاد دانست و این موضوع نیازمند پژوهشهای تخصصی بیشتری است.
وی با اشاره به وضعیت مناسب خراسان جنوبی در مقایسه با بسیاری از استانهای کشور از نظر میزان شیوع اعتیاد، این شرایط را حاصل دینداری و تدین مردم استان دانست و تأکید کرد: باید این سرمایه اجتماعی ارزشمند حفظ شود.
هاشمی بر ضرورت آگاهسازی عمومی نسبت به آسیبهای اعتیاد تأکید کرد و گفت: تولید و نمایش مستندهایی از وضعیت معتادان متجاهر و پیامدهای اعتیاد میتواند در افزایش آگاهی عمومی و پیشگیری از گرایش جوانان به مواد مخدر مؤثر باشد.
وی خواستار تشکیل شوراهای فرعی مبارزه با مواد مخدر در روستاها با مشارکت دهیاران، شوراهای اسلامی، خانههای عالم، پایگاههای بسیج، مراکز بهداشت و سایر ظرفیتهای محلی شد و گفت: مبارزه با مواد مخدر یک مسئولیت همگانی است و تنها با مشارکت همه مردم و دستگاهها میتوان از گسترش این آسیب اجتماعی جلوگیری کرد.
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