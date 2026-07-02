به گزارش خبرگزاری مهر، جامعه اسلامی مهندسین به مناسبت مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر قائد شهید امت بیانیهای صادر کرد که به شرح زیر است:
بسم الله الرّحمن الرّحیم
وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ
بار دیگر، تاریخ پرافتخار این سرزمین نورانی، ورق خورد و در واقعهای جانسوز و تکاندهنده، رهبری مجاهد، فرزانه و دلداده به راه امام و شهدا، پس از عمری مجاهدت خستگیناپذیر در مسیر اعتلای اسلام و عزت ایران، به آرزوی دیرینه خود، یعنی شهادت، نائل آمد. جامعه اسلامی مهندسین، مجددا این ضایعه عظیم و جانگداز را به پیشگاه حضرت ولی عصر (عجاللهتعالیفرجهالشریف)، رهبر معظم انقلاب اسلامی، مراجع عظام تقلید، امت شهیدپرور ایران و همه آزادگان جهان، تسلیت و تعزیت عرض مینماید.
امام شهیدمان، همواره بر این باور استوار بودند که ملت ایران، ملتی مبعوث و بیدار است که برای تحقق آرمانهای بلند اسلام، عدالت و استقلال، به میدان آمده است. امروز، بیش از هر زمان دیگری، این تعبیر حکیمانه و راهگشا، معنا و مصداق عینی مییابد. وظیفه تاریخی و دینی ما، تداوم این مسیر پرافتخار با صلابت و قدرتی مضاعف است. آنچه امروز کشور را بیمه میکند، وحدت کلمه، همبستگی ملی و تبعیت محض از ولایت است. حضور پرشور و انقلابی ملت بزرگ ایران در صحنه، پاسخی قاطع به توطئههای دشمن و تجدید میثاقی دوباره با آرمانهای امام شهیدمان است.
اکنون که پیکر مطهر قائد شهید امت، بر دستان این ملت، تشییع خواهد شد، جامعه اسلامی مهندسین، به عنوان قطره ای از دریای خروشان ملت مبعوث شده، همگان را به حضور پرشکوه، حماسی و دشمنشکن در این مراسم وداع و تشییع، دعوت مینماید. این حضور میلیونی، نه فقط وداع با جسم رهبر شهیدمان است، بلکه اعلام انزجار همیشگی از جنایتکاران این خون پاک و تجدید بیعت با آرمانهای والای امام شهید و خلف صالح ایشان است.
دشمنان دژخیم و جنایتکار این ملت بدانند که این مردم، بر اساس تعالیم قرآنی و سیره اهلبیت (ع)، هرگز خون شهیدان خود را بر زمین نمیگذارد. انتقام خون رهبر شهید، یک تکلیف دینی، ملی و انقلابی برای همه ماست. این انتقام، نه یک شعار، که اراده راسخ یک ملت مظلوم و قدرتمند است که در مکتب عاشورا، «هیهات منا الذله» را سرلوحه زندگی خود قرار داده است.
جامعه اسلامی مهندسین، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید، آیتالله العظمی امام سید علی خامنهای، بار دیگر با آرمانهای بلند ایشان که همانا عزت، استقلال، عدالت، پیشرفت و مبارزه با استکبار بود، تجدید میثاق مینماید. ما مهندسان ایران اسلامی، به عنوان بخشی از بدنه متخصص و انقلابی کشور، بر ادامه راه پرافتخار ایشان در عرصههای علمی، فنی و سازندگی کشور، تأکید میورزیم.
همچنین، جامعه اسلامی مهندسین، به عنوان تشکلی ولایی و دلبسته به نظام اسلامی، حمایت قاطع، همهجانبه و تا پای جان خود را از رهبری جدید انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله امام سید مجتبی حسینی خامنهای (دامت برکاته)، اعلام میدارد. ایشان، که ادامهدهنده راه پربرکت امام راحل و رهبر شهید هستند، مایه امید و آرامش دلهای مؤمنان و مظهر وحدت و انسجام ملی در شرایط حساس کنونیاند. ما گوش به فرمان ایشان، در مسیر تحقق تمدن نوین اسلامی و آبادانی ایران عزیز، از هیچ کوششی فروگذار نخواهیم بود و در سایه سار نعمت ولایت تا شهادت پای آرمانهای این انقلاب و خوان های پاک شهدا خواهیم ایستاد.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
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