توزیع بیش از ۱۳۰۰ تن کالای اساسی در بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، محسن هژبریان ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در فصل بهار امسال، ۳۲۰ تن برنج، ۲۲۰ تن شکر، ۱۳۰ تن روغن و ۷۰۰ تن مرغ منجمد در سطح استان بوشهر توزیع شده تا نیاز بازار و مصرف‌کنندگان تأمین شود.

وی افزود: این میزان توزیع، جدا از سهمیه ویژه‌ای است که برای ایام محرم و صفر اختصاص یافته و با برنامه‌ریزی انجام شده، کالاهای اساسی مورد نیاز هیئت‌های مذهبی و شهروندان نیز در این ایام عرضه خواهد شد.

اختصاص سهمیه ویژه برای ماه‌های محرم و صفر

معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر با اشاره به سهمیه پیش‌بینی شده برای ماه‌های عزاداری گفت: برای این ایام، ۱۵۳ تن برنج، ۲۱۲ تن شکر، ۱۵۰ تن روغن مایع و ۴۴ تن مرغ منجمد به استان اختصاص یافته است.

کمبودی در تأمین کالاهای اساسی وجود ندارد

هژبریان با تأکید بر پایداری تأمین کالاهای اساسی در استان تصریح کرد: در حال حاضر هیچ‌گونه کمبودی در تأمین گندم، برنج و سایر اقلام اساسی وجود ندارد و روند واردات و تأمین این کالاها به صورت مستمر ادامه دارد.

وی خاطرنشان کرد: حتی در مقاطعی که محدودیت‌هایی در حمل‌ونقل دریایی وجود داشت، تأمین کالا از مسیرهای جایگزین از جمله مرز زمینی پاکستان و استان‌های شمالی کشور مدیریت شد و خللی در عرضه کالاهای اساسی به وجود نیامد.

نوسان قیمت‌ها وابسته به عوامل اقتصادی

معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر درباره وضعیت قیمت کالاهای اساسی نیز گفت: قیمت‌گذاری این کالاها تنها در اختیار وزارت جهاد کشاورزی نیست و عواملی مانند نرخ ارز، هزینه‌های حمل‌ونقل، تولید و سایر نهاده‌ها بر آن تأثیرگذار است.

هژبریان افزود: در صورت تداوم شرایط فعلی بازار، انتظار افزایش قابل توجه قیمت‌ها وجود ندارد، هرچند تحولات اقتصادی و متغیرهای کلان می‌تواند بر روند قیمت‌ها اثرگذار باشد.

وی تأکید کرد: مهم‌ترین دغدغه کنونی، کنترل قیمت‌ها است و در حوزه تأمین و توزیع کالاهای اساسی، هیچ مشکلی وجود ندارد و نیاز بازار استان به شکل مطلوب تأمین می‌شود.