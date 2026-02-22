معاون جهاد کشاورزی بوشهر: کمبودی در کالاهای اساسی ماه رمضان وجود ندارد

محسن هژبریان در فتو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با برنامهریزی انجامشده و نظارت مستمر بر زنجیره تأمین و توزیع، ذخایر کالاهای اساسی مورد نیاز مردم استان در آستانه ماه مبارک رمضان در وضعیت مطلوب قرار دارد و هیچگونه کمبودی در بازار مشاهده نمیشود.
وی با اشاره به افزایش تقاضا در روزهای پایانی سال و همزمانی آن با آغاز ماه رمضان افزود: اقلام پرمصرف از جمله برنج، روغن، شکر، گوشت قرمز و مرغ به میزان کافی تأمین و در شبکه توزیع استان عرضه شده است و شهروندان میتوانند با اطمینان نسبت به تهیه مایحتاج خود اقدام کنند.
معاون توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی بوشهر ادامه داد: طرحهای نظارتی مشترک با همکاری دستگاههای مرتبط در حال اجراست تا از ثبات قیمتها، جلوگیری از احتکار و عرضه مناسب کالاها اطمینان حاصل شود.
هژبریان تأکید کرد: توزیع اقلام تنظیم بازاری طبق برنامه در حال انجام است و در صورت افزایش تقاضا، آمادگی لازم برای تخصیص سهمیه بیشتر به استان وجود دارد.
وی با بیان اینکه گشتهای تنظیم بازار هر روز هفته بازار را رصد می کند افزود: این گشت شامل سازمان جهاد کشاورزی، سازمان تعزیرات حکومتی، صمت و پلیس امنیت اقتصادی است.
