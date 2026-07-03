به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آخرین گزارش ایستگاههای هواشناسی گلستان، گرگان صبح امروز جمعه ۱۲ تیرماه با ثبت حداقل دمای ۱۷ درجه سانتیگراد، خنکترین شهرستان استان بود. همچنین پیشبینی میشود دمای هوای مرکز استان امروز به حداکثر ۳۵ درجه سانتیگراد برسد.
بر اساس این گزارش، آققلا با ثبت دمای ۳۶ درجه سانتیگراد در روز گذشته، گرمترین شهرستان گلستان بود.
حداقل دمای ثبتشده در دیگر ایستگاههای هواشناسی استان نیز شامل اینچهبرون و مراوهتپه ۲۱ درجه، مینودشت ۲۱ درجه، بندرگز ۲۰ درجه، بندرترکمن ۱۹ درجه، علیآبادکتول ۱۸ درجه، کلاله ۱۹ درجه، گنبدکاووس ۱۹ درجه، هاشمآباد ۱۹ درجه و کارکنده ۱۷ درجه سانتیگراد بوده است.
بررسی این دادهها نشان میدهد اختلاف دمای نقاط مختلف استان همچنان قابل توجه است و در حالی که مناطق غربی و مرکزی هوای خنکتری را در ساعات ابتدایی صبح تجربه کردند، نواحی شمالی و شرقی همچنان در زمره گرمترین مناطق گلستان قرار دارند.
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