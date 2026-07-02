قیمت نان در هرمزگان افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، سیروس بشیرزاده اظهار کرد: بر اساس مصوبه سومین شورای آرد و نان هرمزگان قیمت هر قرص نان با وزن چانه ۱۴۰ گرم از امروز ۱۱ تیر ماه دو هزار تومان است.

بشیرزاده افزود: قیمت سایر نان‌ها تا روز یکشنبه اعلام می‌شود.