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۱۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۴۵

قیمت نان در هرمزگان افزایش یافت

قیمت نان در هرمزگان افزایش یافت

بندرعباس - مدیر بازرسی بازار کالاهای اساسی جهاد کشاورزی هرمزگان گفت: بر اساس مصوبه سومین شورای آرد و نان هرمزگان قیمت هر قرص نان لواش و تافتون در هرمزگان ۲ هزار تومان اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیروس بشیرزاده اظهار کرد: بر اساس مصوبه سومین شورای آرد و نان هرمزگان قیمت هر قرص نان با وزن چانه ۱۴۰ گرم از امروز ۱۱ تیر ماه دو هزار تومان است.

بشیرزاده افزود: قیمت سایر نان‌ها تا روز یکشنبه اعلام می‌شود.

کد مطلب 6877517

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