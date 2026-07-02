آتشپاد سعید قادری در گفتگو با خبرنگار مهر، از اعزام تیم غواصی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه به استان حلبچه عراق خبر داد و اظهار کرد: این اقدام در پی درخواست رسمی استاندار حلبچه و کنسولگری عراق و با هماهنگی استانداری کرمانشاه انجام شد.

وی افزود: پس از آنکه تیم‌های امدادی استان حلبچه طی چند روز جستجو موفق به یافتن اجساد سه غریق رودخانه سیروان نشدند، درخواست بهره‌گیری از نیروهای متخصص و تجهیزات آتش‌نشانی کرمانشاه مطرح شد و با دستور شهردار کرمانشاه، تیم تخصصی به محل حادثه اعزام شد.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه با اشاره به حساسیت عملیات در رودخانه‌های خروشان، گفت: در این مأموریت، جواد پهلوانی، مدرس بین‌المللی غواصی، به همراه حمیدرضا احمری‌پور و مجموعه‌ای از تجهیزات تخصصی غواصی سازمان آتش‌نشانی به منطقه حادثه اعزام شدند.

قادری تصریح کرد: این سازمان همواره آمادگی دارد در حوادث تخصصی و عملیات‌های امدادی، به ویژه در چارچوب همکاری‌های همسایگی، توان عملیاتی خود را برای کمک به حادثه‌دیدگان به کار گیرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: هدف از این اعزام، تسریع در عملیات جستجو و کشف اجساد غریق‌ها با استفاده از توان فنی، تجربه و تجهیزات تخصصی غواصی آتش‌نشانی کرمانشاه است.