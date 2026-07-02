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۱۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۴۱

غواصان آتش‌نشانی کرمانشاه به حلبچه اعزام شدند

غواصان آتش‌نشانی کرمانشاه به حلبچه اعزام شدند

کرمانشاه - رئیس سازمان آتش‌نشانی شهرداری کرمانشاه از اعزام تیم غواصی و تجهیزات تخصصی به استان حلبچه عراق برای مشارکت در عملیات جستجوی سه غریق رودخانه سیروان خبر داد.

آتشپاد سعید قادری در گفتگو با خبرنگار مهر، از اعزام تیم غواصی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه به استان حلبچه عراق خبر داد و اظهار کرد: این اقدام در پی درخواست رسمی استاندار حلبچه و کنسولگری عراق و با هماهنگی استانداری کرمانشاه انجام شد.

وی افزود: پس از آنکه تیم‌های امدادی استان حلبچه طی چند روز جستجو موفق به یافتن اجساد سه غریق رودخانه سیروان نشدند، درخواست بهره‌گیری از نیروهای متخصص و تجهیزات آتش‌نشانی کرمانشاه مطرح شد و با دستور شهردار کرمانشاه، تیم تخصصی به محل حادثه اعزام شد.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه با اشاره به حساسیت عملیات در رودخانه‌های خروشان، گفت: در این مأموریت، جواد پهلوانی، مدرس بین‌المللی غواصی، به همراه حمیدرضا احمری‌پور و مجموعه‌ای از تجهیزات تخصصی غواصی سازمان آتش‌نشانی به منطقه حادثه اعزام شدند.

قادری تصریح کرد: این سازمان همواره آمادگی دارد در حوادث تخصصی و عملیات‌های امدادی، به ویژه در چارچوب همکاری‌های همسایگی، توان عملیاتی خود را برای کمک به حادثه‌دیدگان به کار گیرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: هدف از این اعزام، تسریع در عملیات جستجو و کشف اجساد غریق‌ها با استفاده از توان فنی، تجربه و تجهیزات تخصصی غواصی آتش‌نشانی کرمانشاه است.

کد مطلب 6877519

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