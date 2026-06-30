تشکیل ۱۱ کمیته تخصصی در گیلان برای مراسم تشییع رهبر شهید

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد نیکفطرت ظهر سه شنبه در گفتگو با رسانهها با اشاره به هماهنگی و پشتیبانی استانداری، سپاه قدس گیلان و ستاد اجرایی، اظهار کرد: این حضور حماسی با هدف اعلام تجدید میثاق با رهبر شهید، خونخواهی، حمایت از رهبر معظم انقلاب و آرمانهای انقلاب صورت میگیرد.
وی با تبیین جزئیات اعزام گیلانیها به مراسم تشییع رهبر شهید، افزود: طبق برنامهریزیها، این کاروان شامل ۴ هزار نفر با ۱۲۰ دستگاه اتوبوس و ۶ هزار نفر با وسایل نقلیه شخصی است که در قالب یک سازماندهی دقیق مدیریت میشوند.
معاون اجرایی سپاه قدس گیلان در راستای پشتیبانی و هماهنگی بهتر از تشکیل ۱۱ کمیته تخصصی خبر داد و تصریح کرد: کمیتههای مختلف فرهنگی، پشتیبانی، درمانی و ... برای خدمات هرچه بیشتر به زائرین و همچنین شهرداری منطقه ۵ تهران به عنوان «معین گیلان» جهت مدیریت پارکینگها و راهنمایی زائران تعیین شده است.
وی با بیان اینکه برنامه های فرهنگی متنوعی از جمله حضور راوی در تمامی اتوبوسها پیشبینی شده است، اظهار کرد: زائران گیلانی صبح ۱۴ تیر اعزام و عصر روز یکشنبه در تهران مستقر شده و صبح روز دوشنبه در مراسم تشییع حضور خواهند داشت.
سرهنگ نیکفطرت با اشاره به خدماترسانی بهینه به زائران، افزود: ۳ موکب پذیرایی در مسیر راهپیمایی در تهران (محل تشییع) و یک موکب فرعی جهت توزیع بستههای فرهنگی تعبیه شده است تا زائران در طول مسیر مورد حمایت قرار گیرند.
وی با اشاره به وسعت و اهمیت این مراسم، گفت: با توجه به اینکه شاهد بزرگترین تجمع انسانی در دنیا خواهیم بود، تمامی ظرفیتهای اسکان در مساجد با نگاه به متناسبسازی و توزیع متوازن میان شهرستان ها در حال آماده سازی است.
معاون اجرایی سپاه قدس گیلان با اشاره به حضور خادمین اردویی سپاه در محل پارکینگها، ادامه داد: خادمین برای راهنمایی و استقرار زائران اتوبوسها و ماشینهای شخصی حضور دارند تا زائران با مشکلی مواجه نشوند.
وی با اشاره به برگزاری مراسمهای گسترده در سطوح مختلف استان، گفت: علاوه بر این اعزام باشکوه، برنامههای متنوع پاسداشت «قائد شهید» در تمامی شهرستانها، بخشها و دهستانهای استان گیلان در طول این مدت به صورت مفصل و با مشارکت حداکثری مردم برگزار خواهد شد.
سرهنگ نیکفطرت با تأکید بر آمادگی زائران برای شرایط جوی حاکم، اظهار کرد: با توجه به گرمای هوا و حساسیتهای موجود در این تجمع عظیم، از تمامی هماستانیها و زائران کاروانها درخواست داریم ملزومات اصلی و ایمنی لازم را مدنظر داشته باشند تا این حضور پرشور و حماسی در بازه زمانی و مکانی مقرر، بدون هیچگونه دغدغهای به انجام برسد.
وی در پایان تصریح کرد: کمیته های پشتیبانی پیشبینی و آمادگی گسترده برای خدمات به زائران را دارند اما لازم است زائران در این سفر ملزومات همچون راهپیمایی اربعین را همراه داشته باشند.
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