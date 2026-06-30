  1. استانها
  2. گیلان
۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۲۶

تشکیل ۱۱ کمیته تخصصی در گیلان برای مراسم تشییع رهبر شهید

تشکیل ۱۱ کمیته تخصصی در گیلان برای مراسم تشییع رهبر شهید

رشت- معاون اجرایی سپاه قدس گیلان از آمادگی کامل استان برای شرکت در بزرگترین تجمع انسانی جهان خبر داد و گفت: ۱۱ کمیته تخصصی در گیلان برای پشتیبانی مراسم تشییع رهبر شهید تشکیل شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد نیک‌فطرت ظهر سه شنبه در گفتگو با رسانه‌ها با اشاره به هماهنگی و پشتیبانی استانداری، سپاه قدس گیلان و ستاد اجرایی، اظهار کرد: این حضور حماسی با هدف اعلام تجدید میثاق با رهبر شهید، خون‌خواهی، حمایت از رهبر معظم انقلاب و آرمان‌های انقلاب صورت می‌گیرد.

وی با تبیین جزئیات اعزام گیلانی‌ها به مراسم تشییع رهبر شهید، افزود: طبق برنامه‌ریزی‌ها، این کاروان شامل ۴ هزار نفر با ۱۲۰ دستگاه اتوبوس و ۶ هزار نفر با وسایل نقلیه شخصی است که در قالب یک سازماندهی دقیق مدیریت می‌شوند.

معاون اجرایی سپاه قدس گیلان در راستای پشتیبانی و هماهنگی بهتر از تشکیل ۱۱ کمیته تخصصی خبر داد و تصریح کرد: کمیته‌های مختلف فرهنگی، پشتیبانی، درمانی و ... برای خدمات هرچه بیشتر به زائرین و همچنین شهرداری منطقه ۵ تهران به عنوان «معین گیلان» جهت مدیریت پارکینگ‌ها و راهنمایی زائران تعیین شده است.

وی با بیان اینکه برنامه‌ های فرهنگی متنوعی از جمله حضور راوی در تمامی اتوبوس‌ها پیش‌بینی شده است، اظهار کرد: زائران گیلانی صبح ۱۴ تیر اعزام و عصر روز یکشنبه در تهران مستقر شده و صبح روز دوشنبه در مراسم تشییع حضور خواهند داشت.

سرهنگ نیک‌فطرت با اشاره به خدمات‌رسانی بهینه به زائران، افزود: ۳ موکب پذیرایی در مسیر راهپیمایی در تهران (محل تشییع) و یک موکب فرعی جهت توزیع بسته‌های فرهنگی تعبیه شده است تا زائران در طول مسیر مورد حمایت قرار گیرند.

وی با اشاره به وسعت و اهمیت این مراسم، گفت: با توجه به اینکه شاهد بزرگترین تجمع انسانی در دنیا خواهیم بود، تمامی ظرفیت‌های اسکان در مساجد با نگاه به متناسب‌سازی و توزیع متوازن میان شهرستان‌ ها در حال آماده‌ سازی است.

معاون اجرایی سپاه قدس گیلان با اشاره به حضور خادمین اردویی سپاه در محل پارکینگ‌ها، ادامه داد: خادمین برای راهنمایی و استقرار زائران اتوبوس‌ها و ماشین‌های شخصی حضور دارند تا زائران با مشکلی مواجه نشوند.

وی با اشاره به برگزاری مراسم‌های گسترده در سطوح مختلف استان، گفت: علاوه بر این اعزام باشکوه، برنامه‌های متنوع پاسداشت «قائد شهید» در تمامی شهرستان‌ها، بخش‌ها و دهستان‌های استان گیلان در طول این مدت به صورت مفصل و با مشارکت حداکثری مردم برگزار خواهد شد.

سرهنگ نیک‌فطرت با تأکید بر آمادگی زائران برای شرایط جوی حاکم، اظهار کرد: با توجه به گرمای هوا و حساسیت‌های موجود در این تجمع عظیم، از تمامی هم‌استانی‌ها و زائران کاروان‌ها درخواست داریم ملزومات اصلی و ایمنی لازم را مدنظر داشته باشند تا این حضور پرشور و حماسی در بازه زمانی و مکانی مقرر، بدون هیچ‌گونه دغدغه‌ای به انجام برسد.

وی در پایان تصریح کرد: کمیته‌ های پشتیبانی پیش‌بینی و آمادگی گسترده برای خدمات به زائران را دارند اما لازم است زائران در این سفر ملزومات همچون راهپیمایی اربعین را همراه داشته باشند.

کد مطلب 6875466

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها