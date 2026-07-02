به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قدس، در حالی که رژیم صهیونیستی با قتل عام نزدیک به ۱۰۰ هزار فلسطینی و ممانعت از بیرون آوردن پیکرهای شهدای این کشتار از زیر آوار در نوار غزه بزرگترین جنایت قرن را رقم زده اینک تلاش دارد با اعزام تیم های نجات به ونزوئلا تصویر سیاه جنایات خود را در عرصه بین الملل از ذهن ها پاک کند.

بعد از آنکه روابط میان رژیم صهیونیستی و ونزوئلا در دوره نیکلاس مادورو رئیس جمهور ربوده شده این کشور به صورت کامل قطع شده بود اینک تل آویو با اعزام تیم های نجات برای بیرون آوردن اجساد از زیر آوار زلزله های مهیب ونزوئلا به دنبال عوام فریبی در سطح جهانی است.

این در حالی است که همچنان پیکرهای هزاران فلسطینی در نوار غزه زیر آوار حملات وحشیانه رژیم باقی مانده و تل آویو مانع ورود تجهیزات لازم برای بیرون آوردن این پیکرها می شود.