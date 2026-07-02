به گزارش خبرگزاری مهر، در پی انتقادات فعالین حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای نسبت به تشکیل صف‌های طولانی در محل تخلیه و بارگیری محصولات و شمش‌های فولادی در بندرعباس و استمداد آنها از دستگاه قضایی، مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان با حضور میدانی در محل مورد نظر، موضوع را مورد بررسی قرار داد.

در جریان این بازدید و پس از استماع مطالبات رانندگان و فعالین حوزه حمل و نقل جاده‌ای ضمن بررسی وضعیت موجود، دستورات ویژه‌ای برای ساماندهی روند ورود و خروج کامیون‌ها، افزایش کارمندان رسیدگی کننده به درخواست رانندگان و تسریع در ارائه خدمات در محل انبار شرکت متولی این موضوع صادر شد که با اجرای آن، مشکل صف‌های طولانی مرتفع گردید.

همچنین به دستور رئیس کل دادگستری استان هرمزگان مقرر شد، علاوه بر حضور و بازدید گشت‌های نظارتی در محل، این موضوع در جلسه ستاد استانی اقتصاد مقاومتی با حضور مقامات عالی از نهادهای ذی‌ربط مطرح و راهکارهای اساسی برای پیشگیری از بروز مشکلات مشابه بررسی و تصمیمات لازم در این خصوص اتخاذ شود.

رئیس کل دادگستری هرمزگان در ادامه تأکید کرد: معطلی چند ساعته رانندگان که گاهی ۷۲ ساعت کشیده است در محل انبار شرکت مورد نظر به هیچ وجه قابل قبول نیست.

وی همچنین با ابلاغ مأموریت ویژه‌ای به نماینده دادستان مرکز استان هرمزگان در این خصوص، دستوراتی را جهت اجرای دقیق طرح جامع رفع مشکلات متصدیان حمل و نقل در محل انبار مورد نظر صادر کرد.

همچنین با تأکید رئیس کل دادگستری هرمزگان، تدابیر و تمهیدات مناسبت برای انجام اقدامات موقت و اصلاح تعدادی از مسیرهای در محدوده انبار و محل تخلیه و بارگیری محصولات و شمش‌های فولادی در بندرعباس اتخاذ شد.

گفتنی است، با توجه به تمهیدات اتخاذ شده از سوی دادگستری کل استان هرمزگان، فعالین حوزه تجارت و حمل و نقل می‌توانند به صورت مستقیم و بی واسطه، مسائل و مشکلات مرتبط با این حوزه را با مسئولان قضایی استان در میان بگذارند که این موضوع با راه اندازی سامانه‌های تلفنی و الکترونیک اطلاع رسانی آن انجام شده است.