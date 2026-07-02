میزبانی راهبردی استان سمنان از زائران؛ همه تجهیزات امدادی در صف خدمت

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا باغبان ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران در هلال احمر سمنان با اشاره به قرار گرفتن استان سمنان در مسیر تردد زائران و شرکتکنندگان در این مراسم اظهار کرد: با توجه به موقعیت راهبردی استان بهعنوان یکی از مهمترین محورهای ارتباطی در مسیر نقش راهبردی در تردد زائران و مسافران دارد. ، تمهیدات لازم برای ارائه خدمات امدادی، افزایش ایمنی سفرها و پاسخگویی سریع به حوادث احتمالی پیشبینی شده است.
وی افزود: در این طرح، روزانه ۴۲ مرکز امدادی و پشتیبانی، ۳۰ پایگاه امداد و نجات ثابت و موقت و ۳۵ تیم عملیاتی در سطح استان به حالت آمادهباش کامل خواهند بود. همچنین حدود ۲۰۰ نیروی عملیاتی با بهرهگیری از توان تخصصی خود، مأموریت پوشش امدادی محورهای مواصلاتی را بر عهده خواهند داشت.
معاون امداد و نجات جمعیت هلالاحمر استان سمنان ادامه داد: برای افزایش توان پاسخگویی به حوادث احتمالی، ۳۰ دستگاه آمبولانس، ۲۰ خودروی نجات، ۲۰ خودروی کمکدار، دو دستگاه اتوبوسآمبولانس و یک فروند بالگرد امدادی در آمادهباش قرار خواهند گرفت تا در کوتاهترین زمان ممکن خدمات امداد و نجات و انتقال مصدومان را انجام دهند.
باغبان همچنین از پیشبینی اردوگاههای اسکان اضطراری در نقاط راهبردی استان خبر داد و گفت: این اردوگاهها با هدف ارائه خدمات حمایتی به مسافران، افزایش ایمنی و پشتیبانی از عملیات امدادی در صورت نیاز، آماده خدمترسانی خواهند بود.
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