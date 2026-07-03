ماموستا حسینی: تشییع رهبر شهید نمایش اقتدار و همبستگی ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا سیداحسن حسینی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته مسجد جامع سنندج اظهار کرد: ملت ایران در آستانه خلق حماسه‌ای بزرگ قرار دارد و مردم از استان‌های مختلف کشور با عشق و ارادت در مراسم تشییع رهبر شهید حضور خواهند یافت.

وی افزود: این اجتماع عظیم تنها یک مراسم سوگواری نیست، بلکه جلوه‌ای از اتحاد، همبستگی و ایستادگی ملت ایران در برابر دشمنان و توطئه‌های آنان به شمار می‌رود.

تشییع رهبر شهید پیام اقتدار ایران به جهان است

امام جمعه موقت سنندج با بیان اینکه حضور گسترده مردم در این مراسم پیام‌های مهمی در عرصه داخلی و بین‌المللی به همراه دارد، تصریح کرد: ملت ایران بار دیگر نشان خواهد داد که با وجود همه فشارها و تهدیدها، با انسجام و وحدت در کنار نظام اسلامی ایستاده است.

وی ادامه داد: این حضور، نماد عزت، اقتدار و قدرت ملت ایران خواهد بود و دشمنان درمی‌یابند که هیچ‌یک از نقشه‌های آنان برای ایجاد تفرقه و ناامیدی در میان مردم به نتیجه نرسیده است.

ماموستا حسینی خاطرنشان کرد: مردم ایران در حوادث و آزمون‌های مختلف ثابت کرده‌اند که در میدان دفاع از انقلاب و ارزش‌های اسلامی حضوری آگاهانه و مسئولانه دارند و اجازه نخواهند داد دشمنان به اهداف خود دست یابند.

وی با اشاره به جایگاه رهبر شهید گفت: ایشان شخصیتی دلسوز، مردمی و الهام‌بخش بود که همواره جامعه را به امید، مقاومت، عزت و پایبندی به ارزش‌های دینی دعوت می‌کرد.

امام جمعه موقت سنندج همچنین از حضور هیئت‌هایی از کشورهای مختلف در این مراسم خبر داد و افزود: حضور نمایندگان کشورهای متعدد در آیین تشییع، بیانگر جایگاه اثرگذار رهبر شهید در جهان اسلام و جبهه مقاومت است و احترام ملت‌های مختلف به این شخصیت برجسته را نشان می‌دهد.

تقویت ایمان و اخلاق، راه سعادت جامعه اسلامی است

ماموستا حسینی در بخش دیگری از خطبه‌های نماز جمعه با اشاره به آموزه‌های قرآن کریم اظهار کرد: خداوند متعال مؤمنان را به ایمان، تقوا، انجام واجبات، دوری از گناه و مراقبت از خود و خانواده دعوت کرده است.

وی افزود: ایمان حقیقی با عمل صالح، اقامه نماز، روزه، انجام واجبات و رعایت اخلاق اسلامی معنا پیدا می‌کند و جامعه اسلامی برای رسیدن به عزت و آرامش باید این ارزش‌ها را بیش از پیش مورد توجه قرار دهد.

امام جمعه موقت سنندج با استناد به احادیث نبوی گفت: برخورداری از همسر صالح، فرزند دیندار، کسب روزی حلال و پرهیز از تکبر، از عوامل سعادت و سربلندی انسان در دنیا و آخرت است.

وی در پایان تأکید کرد: مراسم تشییع رهبر شهید فرصتی برای تجدید بیعت ملت ایران با آرمان‌های اسلام، انقلاب و شهدا است و این حضور باشکوه، بار دیگر وحدت، اقتدار و روحیه مقاومت ملت ایران را به نمایش خواهد گذاشت.