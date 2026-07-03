خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: پشت دیوارهای زندان، همیشه همه محکومان مرتکب جرایم خشن و عمدی نشده‌اند؛ بخشی از زندانیان کشور کسانی هستند که تنها به دلیل ناتوانی در پرداخت بدهی، مهریه، دیه یا سایر محکومیت‌های مالی از کانون خانواده دور مانده‌اند.

این افراد که در ادبیات حقوقی «زندانیان جرایم غیرعمد» نامیده می‌شوند، در واقع به سبب مشکلات اقتصادی و عجز از ایفای تعهدات مالی در زندان به سر می‌برند و آزادی آنان، بیش از هر چیز به همدلی اجتماعی، گذشت طلبکاران و مشارکت خیران وابسته است.

در استان لرستان نیز ستاد دیه طی سال‌های اخیر تلاش کرده با شناسایی زندانیان واجد شرایط، انجام بررسی‌های مددکاری، جلب رضایت شکات، استفاده از ظرفیت‌های قانونی و جذب کمک‌های مردمی، زمینه آزادی این افراد را فراهم کند.

هر آزادی، تنها باز شدن یک درِ زندان نیست؛ بازگشت یک پدر، مادر یا سرپرست خانواده به خانه، احیای امید در یک خانواده و جلوگیری از گسترش آسیب‌های اجتماعی است.

آمارهای ارائه‌شده از سوی ستاد دیه لرستان نشان می‌دهد که همچنان صدها زندانی جرایم غیرعمد در زندان‌های استان حضور دارند و برای آزادی آنان ده‌ها میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

در مقابل، تجربه سال‌های گذشته نشان داده که با مشارکت خیران، گذشت شاکیان و حمایت دستگاه قضایی، می‌توان بخش بزرگی از این محکومیت‌های مالی را کاهش داد و زمینه بازگشت زندانیان به جامعه را فراهم کرد.

در همین راستا، توکل شاکرمی، مدیر نمایندگی ستاد دیه استان لرستان، در گفت‌وگوی مشروح با خبرنگار مهر، ضمن تشریح آخرین آمار زندانیان جرایم غیرعمد، از جزئیات کمک‌های خیران، میزان گذشت شکات، تسهیلات پرداختی و اقدامات انجام‌شده برای آزادی زندانیان سخن گفت و تأکید کرد که استمرار حمایت‌های مردمی می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش جمعیت زندانیان جرایم غیرعمد و حمایت از خانواده‌های آنان داشته باشد.

توکل شاکرمی، مدیر نمایندگی ستاد دیه استان لرستان، با تشریح فعالیت‌های این نهاد در حمایت از زندانیان جرایم غیرعمد، اظهار داشت: رسالت اصلی ستاد دیه، رسیدگی به وضعیت زندانیانی است که بدون ارتکاب جرایم عمدی و صرفاً به دلیل ناتوانی در پرداخت بدهی‌های مالی در زندان به سر می‌برند.

وی افزود: این افراد در واقع محکومان جرایم غیرعمد هستند و ماهیت پرونده آنان به گونه‌ای است که حکم حبس به دلیل ارتکاب جرم عمدی ندارند، بلکه تنها به علت عجز از پرداخت دیون، تعهدات مالی یا محکومیت‌های مالی در زندان حضور دارند.

پیگیری آزادی زندانیان با مشارکت خیران

مدیر نمایندگی ستاد دیه لرستان با اشاره به روند رسیدگی به پرونده این زندانیان، تصریح کرد: پس از بررسی دقیق وضعیت محکومان واجد شرایط، تلاش می‌کنیم با بهره‌گیری از ظرفیت خیران، نیکوکاران، مشارکت‌های مردمی و همچنین منابع و حمایت‌های دولتی، زمینه آزادی آنان را فراهم کنیم.

شاکرمی ادامه داد: فلسفه فعالیت ستاد دیه بر این اساس است که افرادی که تنها به دلیل مشکلات مالی از کانون خانواده دور مانده‌اند، با جلب مشارکت‌های مردمی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی هرچه سریع‌تر به آغوش خانواده بازگردند.

شناسایی ۳۵۸ زندانی جرایم غیرعمد در لرستان

وی با اشاره به آخرین آمار زندانیان جرایم غیرعمد در استان، گفت: در حال حاضر ۳۵۸ زندانی جرایم غیرعمد در زندان‌های استان لرستان شناسایی شده‌اند که تمامی آنان به دلیل ناتوانی در پرداخت بدهی‌های مالی در حبس به سر می‌برند.

مدیر نمایندگی ستاد دیه لرستان خاطرنشان کرد: از مجموع این افراد، ۲۰ نفر را زنان تشکیل می‌دهند که آنان نیز به دلیل محکومیت‌های مالی و ناتوانی در پرداخت بدهی، دوران حبس خود را سپری می‌کنند.

تداوم تلاش‌ها برای بازگشت زندانیان به آغوش خانواده

شاکرمی با تأکید بر تداوم اقدامات ستاد دیه برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد، اظهار داشت: این نهاد با همکاری خیران، دستگاه قضایی، نهادهای حمایتی و مسئولان استان، تلاش می‌کند زمینه آزادی هرچه بیشتر زندانیان واجد شرایط را فراهم کند تا این افراد بتوانند به زندگی عادی و کانون خانواده بازگردند.

وی از خیران و نیکوکاران خواست با مشارکت در برنامه‌های ستاد دیه، این مجموعه را در آزادی زندانیان جرایم غیرعمد و کاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از حبس سرپرستان خانوار یاری کنند.

مدیر نمایندگی ستاد دیه استان لرستان، با تشریح آخرین وضعیت پرونده زندانیان جرایم غیرعمد، اظهار داشت: پس از بررسی‌های دقیق کارشناسی و انجام اقدامات مددکاری، پرونده زندانیان واجد شرایط در ستاد دیه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد تا کمک‌های مردمی و حمایتی به افرادی اختصاص یابد که بیشترین استحقاق را برای بهره‌مندی از این حمایت‌ها دارند.

۱۵۰ زندانی واجد شرایط دریافت کمک شدند

وی افزود: در نتیجه بررسی‌های انجام‌شده، تاکنون ۱۵۰ نفر از زندانیان جرایم غیرعمد استان به عنوان افراد واجد شرایط دریافت کمک‌های ستاد دیه شناسایی شده‌اند و پرونده آنان برای طی مراحل قانونی و تأمین منابع مالی تشکیل شده است.

مدیر نمایندگی ستاد دیه لرستان با اشاره به میزان اعتبار مورد نیاز برای آزادی این افراد، تصریح کرد: برآوردهای انجام‌شده نشان می‌دهد برای آزادی این ۱۵۰ زندانی، حداقل رقمی بین ۳۰ تا ۳۵ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است که امیدواریم با مشارکت خیران، نیکوکاران، بنگاه‌های اقتصادی و همچنین استفاده از ظرفیت‌های حمایتی و منابع قانونی، این مبلغ تأمین شود.

وی تأکید کرد: هر میزان مشارکت مردمی در این زمینه می‌تواند زمینه بازگشت یک سرپرست خانواده یا یک زندانی جرایم غیرعمد را به آغوش خانواده فراهم کند و از بسیاری از آسیب‌های اجتماعی جلوگیری کند.

آزادی ۳۰۰ زندانی جرایم غیرعمد از ابتدای سال ۱۴۰۴

شاکرمی در ادامه به عملکرد ستاد دیه استان در سال جاری اشاره کرد و گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون، با کمک خیران، مشارکت‌های مردمی، منابع حمایتی و همچنین پیگیری‌های مستمر ستاد دیه در فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها، زمینه آزادی ۳۰۰ نفر از زندانیان جرایم غیرعمد استان فراهم شده است.

وی افزود: این افراد پس از طی مراحل قانونی، انجام بررسی‌های لازم و استفاده از ظرفیت‌های مختلف حمایتی، از زندان آزاد شده و به کانون خانواده بازگشته‌اند.

کاهش ۸۵۰ میلیارد تومانی بدهی زندانیان با همکاری دستگاه قضائی

مدیر نمایندگی ستاد دیه لرستان با بیان اینکه مجموع بدهی این ۳۰۰ زندانی رقم قابل توجهی بوده است، اظهار داشت: مجموع محکومیت مالی این افراد حدود ۹۶۲ میلیارد تومان بود که اگر قرار بود این مبلغ به صورت کامل پرداخت شود، امکان آزادی بسیاری از آنان وجود نداشت.

شاکرمی ادامه داد: بخش عمده این مبلغ، از طریق پیگیری‌های حقوقی، پذیرش دادخواست‌های اعسار، اصلاح محکومیت‌های مالی و همکاری ارزشمند دستگاه قضائی، به‌ویژه دادگستری استان لرستان، مدیریت شد.

وی خاطرنشان کرد: در نتیجه این اقدامات، حدود ۸۵۰ میلیارد تومان از بدهی این زندانیان از طریق آرای اعسار و سایر ظرفیت‌های قانونی کاهش یافت و مابقی نیز با کمک خیران، گذشت شکات، آورده خانواده زندانیان و منابع ستاد دیه تأمین شد تا زمینه آزادی آنان فراهم شود.

نقش خیران در بازگشت زندانیان به آغوش خانواده

مدیر نمایندگی ستاد دیه استان لرستان در پایان با قدردانی از مشارکت خیران و همراهی دستگاه قضائی، گفت: استمرار این روند نیازمند حمایت بیشتر مردم نیکوکار، خیران و مسئولان است تا بتوانیم تعداد بیشتری از زندانیان جرایم غیرعمد را که تنها به دلیل مشکلات مالی در زندان هستند، آزاد کرده و آنان را به آغوش خانواده و جامعه بازگردانیم.

شاکرمی، با تشریح نحوه تأمین منابع مالی برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد، اظهار داشت: آزادی این افراد حاصل هم‌افزایی میان خیران، شکات، خانواده زندانیان، دستگاه قضائی و ستاد دیه است و بدون همراهی این بخش‌ها، امکان بازگرداندن بسیاری از زندانیان به کانون خانواده وجود نداشت.

گذشت شکات، سهم بزرگ در آزادی زندانیان

وی با اشاره به نقش مهم گذشت و مصالحه در کاهش محکومیت‌های مالی، افزود: یکی از مهم‌ترین عوامل در فرآیند آزادی زندانیان جرایم غیرعمد، رضایت و گذشت شاکیان و طلبکاران است که با روحیه ایثار و گذشت، زمینه بازگشت بسیاری از زندانیان را به خانواده‌هایشان فراهم می‌کنند.

مدیر نمایندگی ستاد دیه لرستان تصریح کرد: سال گذشته مجموع گذشت و مصالحه رضایتمندانه شکات و هم‌استانی‌های نیک‌اندیش برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد، حدود ۶۰ میلیارد تومان بود که نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش بدهی محکومان و فراهم شدن شرایط آزادی آنان داشت.

مشارکت خانواده‌ها و خیران در آزادی محکومان مالی

شاکرمی ادامه داد: در کنار گذشت شکات، خانواده‌های زندانیان نیز با وجود مشکلات اقتصادی، سهم قابل توجهی در این فرآیند داشتند و در مجموع نزدیک به ۲۰ میلیارد تومان از سوی خانواده محکومان برای آزادی عزیزانشان تأمین شد.

وی افزود: همچنین ستاد دیه استان در قالب تسهیلات قرض‌الحسنه، مبلغ هفت میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به زندانیان واجد شرایط پرداخت کرد تا بخشی از بدهی آنان تأمین شود.

مدیر نمایندگی ستاد دیه لرستان با قدردانی از خیران استان، اظهار داشت: کمک‌های بلاعوض خیران لرستانی نیز نقش بسیار مهمی در این مسیر داشت و سال گذشته در مجموع ۲۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از محل کمک‌های نقدی خیران به ستاد دیه اختصاص یافت که تمامی این مبالغ برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد هزینه شد.

آزادی ۷۰ زندانی جرایم غیرعمد از ابتدای سال جاری

وی در ادامه به عملکرد ستاد دیه در سال جاری اشاره کرد و گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون نیز روند رسیدگی به پرونده‌های زندانیان جرایم غیرعمد با جدیت ادامه داشته و با همکاری خیران، دستگاه قضائی و سایر نهادهای مرتبط، ۷۰ نفر از زندانیان جرایم غیرعمد از زندان‌های استان آزاد شده‌اند.

شاکرمی خاطرنشان کرد: مجموع محکومیت مالی این ۷۰ زندانی حدود ۱۷۰ میلیارد تومان بوده است که با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، پیگیری‌های قضائی، جلب رضایت شکات و مشارکت خیران، زمینه آزادی آنان فراهم شد.

وی افزود: از مجموع منابع تأمین‌شده برای آزادی این افراد، حدود سه میلیارد تومان به صورت کمک بلاعوض از سوی خیران و نیکوکاران به ستاد دیه پرداخت شده است و این کمک‌ها نقش مهمی در تکمیل فرآیند آزادی محکومان مالی داشته است.

تداوم حمایت‌های مردمی، لازمه آزادی زندانیان جرایم غیرعمد

مدیر نمایندگی ستاد دیه استان لرستان در پایان با تأکید بر استمرار نیاز ستاد دیه به مشارکت‌های مردمی، گفت: هنوز شمار قابل توجهی از زندانیان جرایم غیرعمد تنها به دلیل ناتوانی در پرداخت بدهی در زندان هستند و تداوم کمک‌های خیران می‌تواند زمینه بازگشت آنان به آغوش خانواده، کاهش آسیب‌های اجتماعی و حمایت از خانواده‌های این زندانیان را فراهم کند.