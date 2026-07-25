۴۳ زندانی جرائم غیرعمد به مناسبت ایام شهادت امام شهید آزاد شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس پوریانی گفت: این اقدام خداپسندانه با هدف ترویج فرهنگ ایثار، گذشت و حمایت از خانوادههای نیازمند انجام شد.
رئیس کل دادگستری مازندران اظهار کرد: با همت خیران نیکاندیش، مشارکت ستاد مردمی دیه استان، گذشت شاکیان و همکاری مراجع قضایی، زمینه آزادی ۴۳ نفر از زندانیان جرائم غیرعمد فراهم شد تا این افراد در این ایام معنوی به آغوش خانوادههای خود بازگردند.
وی افزود: آزادی زندانیان جرائم غیرعمد، علاوه بر ایجاد امید و نشاط در خانوادهها، جلوهای از همدلی، مسئولیتپذیری اجتماعی و ترویج فرهنگ بخشش و گذشت در جامعه است و این مهم با مشارکت خیران و استفاده از ظرفیتهای قانونی محقق شده است.
رئیسکل دادگستری استان مازندران با قدردانی از مدیر ستاد دیه استان،خیران، اعضای ستاد مردمی دیه، شاکیان گذشتکننده و همه دستاندرکاران این اقدام ارزشمند، تصریح کرد: کمک به آزادی زندانیان جرائم غیرعمد، زمینه بازگشت افراد به کانون خانواده و جامعه را فراهم کرده و در کاهش آسیبهای اجتماعی و تحکیم بنیان خانواده نقش مؤثری دارد.
پوریانی در پایان از خیران، فعالان اقتصادی و نیکوکاران استان دعوت کرد تا با استمرار مشارکت در پویشهای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد، زمینه آزادی سایر زندانیان واجد شرایط را نیز فراهم کنند.
امیر دماوندی مدیر ستاد دیه مازندران نیز اظهارکرد:آزادی زندانیان غیرعمد، اقدامی ارزشمند با آثار مثبت اجتماعی است وآزادشدگان شامل محکومان مالی، محکومان مهریه،محکومان نفقه و محکومان پرداخت دیه غیرعمد بودند.
وی ادامه داد: در روند آزادی این افراد، بخشی از بدهی با همت مددکاران ستاد دیه و زندانها توسط شکات بخشیده شد و بخش قابل توجهی نیز با کمکهای بلاعوض خیرین تأمین شد.
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