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۱۱ تیر ۱۴۰۵، ۲۱:۰۱

بسیج بانوان آذربایجان شرقی برای میزبانی جهادی در بدرقه «رهبر شهید»

بسیج بانوان آذربایجان شرقی برای میزبانی جهادی در بدرقه «رهبر شهید»

تبریز- مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری آذربایجان شرقی از برپایی مواکب ویژه و اجرای پویش‌های فرهنگی توسط بانوان استان برای مراسم بدرقه «رهبر شهید» خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، لیلا بنام عصر پنجشنبه در نشست هماهنگی برنامه‌های بدرقه «رهبر شهید» با اشاره به جایگاه و نقش‌آفرینی بانوان در رویدادهای ملی و مذهبی اظهار کرد: بانوان آذربایجان شرقی همواره در خط مقدم خدمت‌رسانی به مردم و میزبانی از زائران حضور داشته‌اند و در این مراسم نیز با بهره‌گیری از ظرفیت گروه‌های جهادی و ایجاد مواکب ویژه، خدمات ضروری زائران را با کیفیت مطلوبی ارائه خواهند کرد.

وی با تأکید بر اهمیت تجدید بیعت با آرمان‌های انقلاب در این آیین باشکوه افزود: این حضور نماد ایستادگی و پایبندی عمیق به اهداف والای نظام اسلامی است؛ رهبر شهید انقلاب با مجاهدت خستگی‌ناپذیر و خدمت صادقانه، میراثی گرانبها از عزت، حکمت و شجاعت بر جای گذاشتند که ما در این مراسم، تعهد خود را به این میراث تجدید می‌کنیم.

مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری آذربایجان شرقی در پایان با اشاره به رویکرد متمایز این مراسم خاطرنشان کرد: برنامه‌های فرهنگی ماندگاری برای این روز طراحی شده است که با حضور زنان آذربایجان اجرا خواهد شد؛ این برنامه‌های نمادین بازتاب‌دهنده هویت و ارادت قلبی بانوان این خطه به آرمان‌های انقلاب اسلامی خواهد بود.

کد مطلب 6877677

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