بسیج بانوان آذربایجان شرقی برای میزبانی جهادی در بدرقه «رهبر شهید»

به گزارش خبرنگار مهر، لیلا بنام عصر پنجشنبه در نشست هماهنگی برنامه‌های بدرقه «رهبر شهید» با اشاره به جایگاه و نقش‌آفرینی بانوان در رویدادهای ملی و مذهبی اظهار کرد: بانوان آذربایجان شرقی همواره در خط مقدم خدمت‌رسانی به مردم و میزبانی از زائران حضور داشته‌اند و در این مراسم نیز با بهره‌گیری از ظرفیت گروه‌های جهادی و ایجاد مواکب ویژه، خدمات ضروری زائران را با کیفیت مطلوبی ارائه خواهند کرد.

وی با تأکید بر اهمیت تجدید بیعت با آرمان‌های انقلاب در این آیین باشکوه افزود: این حضور نماد ایستادگی و پایبندی عمیق به اهداف والای نظام اسلامی است؛ رهبر شهید انقلاب با مجاهدت خستگی‌ناپذیر و خدمت صادقانه، میراثی گرانبها از عزت، حکمت و شجاعت بر جای گذاشتند که ما در این مراسم، تعهد خود را به این میراث تجدید می‌کنیم.

مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری آذربایجان شرقی در پایان با اشاره به رویکرد متمایز این مراسم خاطرنشان کرد: برنامه‌های فرهنگی ماندگاری برای این روز طراحی شده است که با حضور زنان آذربایجان اجرا خواهد شد؛ این برنامه‌های نمادین بازتاب‌دهنده هویت و ارادت قلبی بانوان این خطه به آرمان‌های انقلاب اسلامی خواهد بود.