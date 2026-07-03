https://mehrnews.com/x3ctzX ۱۲ تیر ۱۴۰۵، ۳:۴۹ کد مطلب 6877833 استانها گلستان استانها گلستان ۱۲ تیر ۱۴۰۵، ۳:۴۹ شبی دیگر از حضور پررنگ مردم در رامیان رامیان-اجتماع شبانه مردم رامیان با استقبال گسترده شهروندان برگزار شد و بار دیگر بر تداوم این حضور مردمی تأکید کرد. دریافت 8 MB کد مطلب 6877833 کپی شد مطالب مرتبط سپر ارتباطی در مسیر وداع؛ آماده باش زیرساختهای فاوا در تشییع رهبر شهید رسانههای البرز راوی تشییع رهبر شهید میشوند الوند در شب ۱۲۴؛ حضور مردم، امتداد روایت همبستگی آوج در یکصد و بیستوچهارمین شب؛ مردم همچنان پای عهد ایستادند ضیاءآباد در شب ۱۲۴؛ اجتماع مردمی با عطر ماندگار محرم اقبالیه در شب ۱۲۴؛ همدلی مردم در قاب یک اجتماع ماندگار گزارش خبرنگار مهر از صد و بیست و چهارمین حضور حماسی در آستانه اشرفیه برچسبها گلستان رامیان تجمع مردمی
نظر شما