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۱۲ تیر ۱۴۰۵، ۳:۴۹

شبی دیگر از حضور پررنگ مردم در رامیان

شبی دیگر از حضور پررنگ مردم در رامیان

رامیان-اجتماع شبانه مردم رامیان با استقبال گسترده شهروندان برگزار شد و بار دیگر بر تداوم این حضور مردمی تأکید کرد.

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کد مطلب 6877833

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