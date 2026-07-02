به گزارش خبرنگار مهر، حسین حدادی‌فام عصر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: جامعه‌الزهرا سلام‌الله‌علیها با به‌کارگیری تمامی ظرفیت‌های موجود، برنامه‌ریزی گسترده‌ای برای میزبانی از زائران و بدرقه‌کنندگان رهبر شهید انقلاب انجام داده و بخش‌های مختلف این مجموعه برای ارائه خدمات آماده شده است.



وی افزود: بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته، امکان اسکان بین پنج تا هفت هزار زائر در این مجموعه فراهم شده و تمامی مقدمات لازم برای پذیرش و استقرار میهمانان پیش از آغاز مراسم مهیا شده است.



رئیس ستاد ویژه مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب در جامعه‌الزهرا سلام‌الله‌علیها ادامه داد: هدف آن است که زائران در فضایی مناسب و با امکانات لازم اسکان یابند و خدمات مورد نیاز آنان به شکلی شایسته و متناسب با شأن این مراسم ارائه شود.



وی گفت: همزمان با آماده‌سازی فضاهای اسکان، اقدامات اجرایی متعددی در بخش‌های مختلف مجموعه در حال انجام است تا همه ظرفیت‌ها برای میزبانی مطلوب از زائران در اختیار ستاد قرار گیرد.



چندین موکب برای پذیرایی از زائران برپا می‌شود



حدادی‌فام با اشاره به اقدامات خدماتی این مجموعه افزود: عملیات نظافت، تجهیز و آماده‌سازی محل‌های اسکان با جدیت دنبال می‌شود و چندین موکب داخلی نیز در بخش‌های مختلف جامعه‌الزهرا سلام‌الله‌علیها برای پذیرایی و ارائه خدمات به زائران برپا خواهد شد.



وی اظهار کرد: ارتقای حفاظت فیزیکی مجموعه‌های اسکان نیز در دستور کار قرار گرفته و تأمین امنیت، آماده‌سازی زیرساخت‌ها و فراهم کردن امکانات مورد نیاز زائران از مهم‌ترین اولویت‌های ستاد ویژه مراسم است.



رئیس ستاد ویژه مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب در جامعه‌الزهرا سلام‌الله‌علیها تصریح کرد: تمامی بخش‌های اجرایی با هماهنگی کامل در حال فعالیت هستند تا شرایط لازم برای استقرار زائران و ارائه خدمات مناسب در طول برگزاری مراسم فراهم باشد.



وی افزود: در کنار اقدامات خدماتی و پشتیبانی، فضاسازی مجموعه و محل‌های اسکان نیز متناسب با حال و هوای مراسم تشییع در حال انجام است.



خانواده جامعه‌الزهرا در خدمت زائران خواهند بود



حدادی‌فام با دعوت از طلاب، اساتید و کارکنان جامعه‌الزهرا سلام‌الله‌علیها برای مشارکت در این رویداد گفت: حضور داوطلبانه خانواده بزرگ جامعه‌الزهرا سلام‌الله‌علیها در عرصه خدمت‌رسانی، جلوه‌ای از روحیه ایثار، همبستگی و مسئولیت‌پذیری در قبال زائران این مراسم خواهد بود.



وی خاطرنشان کرد: برای انعکاس فعالیت‌ها و اقدامات انجام شده نیز گروه رسانه‌ای ویژه‌ای تشکیل شده است تا اخبار، برنامه‌ها و خدمات ارائه شده در این مجموعه به صورت منسجم اطلاع‌رسانی شود.



رئیس ستاد ویژه مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب در جامعه‌الزهرا سلام‌الله‌علیها در پایان ابراز امیدواری کرد: با اجرای کامل برنامه‌های پیش‌بینی شده و مشارکت مجموعه خادمان و داوطلبان، زمینه میزبانی شایسته از بدرقه‌کنندگان رهبر شهید در این مجموعه فراهم شود.