ابراز همدردی گوترش با ملت ایران درپی شهادت رهبر انقلاب

به گزارش خبرگزاری مهر، آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد عصر پنجشنبه در یک تماس تلفنی با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفتگو و رایزنی کرد.

گوترش در این تماس ضمن ابراز مجدد تسلیت در پی شهادت حضرت آیت الله سید علی خامنه ای رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران، با ملت و دولت ایران ابراز همدردی کرد.

طرفین همچنین آخرین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، وضعیت تنگه هرمز، روند اجرای توافق خاتمه تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی علیه لبنان، تحولات پس از امضای یادداشت تفاهم میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا و آخرین روند مرتبط با مذاکرات جاری را مورد بررسی و تبادل نظر قرار دادند.