به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، سلمان اسحاقی، در تشریح نشست کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درباره تمهیدات حوزه سلامت برای مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی، گفت: یکی از مهمترین تصمیمات اتخاذ شده در این نشست، ارائه تمامی خدمات درمانی به شرکتکنندگان در مراسم به صورت رایگان است و هیچیک از زائران برای دریافت خدمات درمانی، اورژانسی و امدادی متحمل پرداخت هزینه نخواهند شد.
وی افزود: اورژانس کشور، جمعیت هلالاحمر، اورژانس هوایی، تیمهای امدادی و درمانی و تمامی نیروهای عملیاتی حوزه سلامت در آمادهباش کامل قرار دارند و خدمات درمانی در طول مراسم بدون وقفه به مردم ارائه خواهد شد.
اسحاقی با بیان اینکه تأمین دارو و تجهیزات پزشکی به طور کامل انجام شده است، گفت: بر اساس گزارش مسئولان وزارت بهداشت، هیچگونه کمبودی در زمینه دارو، سرم، تجهیزات پزشکی، اقلام مصرفی و ملزومات درمانی وجود ندارد و تمامی نیازهای احتمالی برای پوشش کامل مراسم از قبل پیشبینی و تأمین شده است.
وی یادآور شد: تمامی بیمارستانها و درمانگاههای شهر تهران و همچنین مراکز درمانی مستقر در مسیرهای منتهی به محل برگزاری مراسم در آمادهباش کامل قرار دارند و هماهنگیهای لازم برای انتقال سریع بیماران به مراکز فوقتخصصی نیز انجام شده تا در صورت نیاز، روند درمان بدون هیچگونه وقفهای دنبال شود.
اسحاقی با اشاره به ظرفیتهای درمانی پیشبینیشده برای این مراسم گفت: ۶ بیمارستان اصلی شامل پنج بیمارستان تخصصی و یک بیمارستان پشتیبان با ظرفیت ۲۰۰ تخت برای پوشش درمانی مراسم تشییع و بدرقه در نظر گرفته شده است و در مجموع ۶۰۰ تخت بستری فعال و ۲۰۰ تخت پشتیبان آماده خدمترسانی خواهند بود.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: پنج بیمارستان صحرایی نیز با ظرفیت ۱۰۰ تخت بستری موقت در محل برگزاری مراسم مستقر میشوند که هر کدام با حضور پزشکان متخصص، خدمات اورژانسی و درمانی ارائه خواهند کرد. همچنین یک بیمارستان صحرایی دیگر نیز خارج از رینگ مرکزی مستقر شده تا در صورت افزایش مراجعات، ظرفیت درمانی لازم فراهم باشد.
اسحاقی با اشاره به مشارکت گسترده مجموعههای درمانی کشور، یادآور شد: دانشگاههای علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی، ایران، بقیهالله(عج)، ارتش، سازمان تأمین اجتماعی و سایر دستگاههای حوزه سلامت در این عملیات بزرگ درمانی مشارکت دارند و استقرار آنها در اطراف مصلای تهران بهگونهای طراحی شده که خدمات درمانی در کوتاهترین زمان ممکن به زائران ارائه شود.
وی افزود: حدود هزار نفر از کادر تخصصی درمان طی دو روز برگزاری مراسم در محل حضور خواهند داشت و علاوه بر آنان، شمار قابل توجهی از نیروهای داوطلب حوزه سلامت نیز به خدمترسانی خواهند پرداخت. همچنین حدود سههزار تکنسین اورژانس، ۱۰۰ دستگاه آمبولانس، ۳۰۰ دستگاه موتورلانس، اتوبوسآمبولانسها و پنج فروند بالگرد امدادی برای امدادرسانی، انتقال بیماران و مدیریت شرایط احتمالی در آمادهباش کامل هستند.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به گرمای هوا تصریح کرد: با توجه به شرایط آبوهوایی، برنامهریزیهای لازم برای مدیریت موارد احتمالی گرمازدگی، بیماریهای تنفسی، بیماریهای گوارشی و مسمومیتهای غذایی انجام شده و تیمهای بهداشت محیط و نیروهای تخصصی درمان در نقاط مختلف محل برگزاری مراسم مستقر خواهند بود.
وی تاکید کرد: کمیسیون بهداشت و درمان مجلس روند اجرای این تمهیدات را بهصورت مستمر رصد خواهد کرد تا خدمات بهداشتی، درمانی و امدادی با بالاترین سطح آمادگی و کیفیت در مراسم تشییع و بدرقه رهبر شهید به مردم ارائه شود.
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