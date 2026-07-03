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۱۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۵۱

نشست توجیهی و تبیینی رزمایش «باید برخاست» برگزار شد

نشست توجیهی و تبیینی رزمایش «باید برخاست» برگزار شد

بوشهر- نشست توجیهی و تبیینی «رزمایش باید برخاست» با حضور دختران حاج قاسم و کارشناس فرهنگی در اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دشتی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر،کارشناس فرهنگی در اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دشتی صبح جمعه در این نشست با بیان اینکه «باید برخاست» یک برنامه مناسبتی نیست، گفت: این جنبش با هدف تبدیل بدرقه امام شهید به یک مسئولیت عملی و اجتماعی برای نوجوانان شکل گرفته است.

حجت‌الاسلام سید علی طاهری نیاافزود: این حرکت با الهام از راه شهدا و در امتداد بدرقه باشکوه امام شهید، با هدف تبدیل این رویداد تاریخی به یک مسئولیت عملی و اجتماعی برای نسل نوجوان انجام می شود.

وی با بیان اینکه این جنبش پنج هدف محوری را دنبال می‌کند، افزود: فعال‌سازی ظرفیت نوجوانان در عرصه کنشگری فرهنگی و اجتماعی، توسعه ارتباط نوجوانان ایران با نوجوانان کشورهای منطقه، ثبت روایت رویدادهای تاریخی این مقطع توسط نوجوانان، تبدیل بدرقه امام شهید به یک مسئولیت عملی و اجتماعی و تقویت هویت، امید و روحیه نقش‌آفرینی نوجوانان از مهم‌ترین اهداف این حرکت است.

حجت‌الاسلام طاهری نیا افزود: مبنای اجرای این طرح، تشکیل هسته‌های نوجوانی «باید برخاست» در سراسر استان و کشور است و در این هسته‌ها با اعطای مسئولیت مشخص به نوجوانان، زمینه نقش‌آفرینی واقعی آنان در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی فراهم می‌شود.

کد مطلب 6877869

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