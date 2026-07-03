نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی، تا شنبه بعدازظهر جو پایداری در اغلب مناطق خراسان شمالی حاکم خواهد بود.

وی افزود: طی این مدت آسمان خراسان شمالی در بیشتر ساعات صاف است و در ساعات بعدازظهر، به‌ویژه در مناطق جنوبی، افزایش وزش باد و گاهی وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی ادامه داد: از شنبه بعدازظهر تا دوشنبه بعدازظهر آسمان استان قسمتی ابری تا ابری خواهد بود و در ساعات بعدازظهر نیز افزایش وزش باد و گاهی وزش باد شدید انتظار می‌رود.

داداشی گفت: همچنین طی روزهای شنبه و یکشنبه، در ساعات عصر و شب، در برخی مناطق نیمه شمالی، ارتفاعات مرکزی و جنوب شرق استان، بارش‌های پراکنده باران دور از انتظار نیست.

وی درباره وضعیت دما نیز بیان کرد: جمعه و شنبه تغییرات دمایی قابل توجهی رخ نخواهد داد، اما تا روز دوشنبه روند افزایش نسبی دما در استان پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی خاطرنشان کرد: در شبانه‌روز گذشته، ایستگاه کوسه با کمینه دمای ۸ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین و اسفراین با بیشینه دمای ۳۰ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین مناطق استان بودند. همچنین کمینه و بیشینه دمای بجنورد به ترتیب ۱۳ و ۲۶ درجه سانتی‌گراد ثبت شد. در میان مراکز شهرستان‌ها نیز فاروج با ۱۱ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین و اسفراین با ۳۰ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین مرکز شهرستان استان گزارش شد.