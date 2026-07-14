  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۹:۱۹

داداشی: دمای خراسان شمالی از پنجشنبه کاهش می‌یابد

داداشی: دمای خراسان شمالی از پنجشنبه کاهش می‌یابد

بجنورد- مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: دمای هوای خراسان شمالی از پنجشنبه در بیشتر مناطق، با نفوذ زبانه‌های پرفشار و شمالی شدن جریانات به‌ویژه نیمه غربی، به‌طور نسبی کاهش خواهد یافت.

نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی و تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد تا پایان هفته، جوی پایدار بر خراسان شمالی حاکم خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی افزود: پدیده غالب تا پایان هفته، وزش باد در ساعات بعدازظهر است و آسمان خراسان شمالی نیز در بیشتر ساعات صاف و آفتابی پیش‌بینی می‌شود.

وی با اشاره به روند دمایی گفت: به‌دلیل نفوذ زبانه‌های کم‌فشار و جنوبی شدن جریانات، افزایش دما تا اواخر وقت چهارشنبه ادامه خواهد داشت. سپس از پنجشنبه با نفوذ زبانه‌های پرفشار و شمالی شدن جریانات، کاهش نسبی دما در بیشتر نقاط خراسان شمالی به‌ویژه نیمه غربی رخ خواهد داد.

داداشی بیان کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته، ایستگاه کوسه با حداقل دمای ۱۳ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین و ایستگاه مانه با حداکثر دمای ۴۰ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقاط خراسان شمالی بودند.

وی افزود: در همین مدت، حداقل و حداکثر دمای هوای بجنورد نیز به ترتیب ۱۷ و ۳۷ درجه سانتی‌گراد ثبت شده است.

کد مطلب 6887386

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها