نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی و تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد تا پایان هفته، جوی پایدار بر خراسان شمالی حاکم خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی افزود: پدیده غالب تا پایان هفته، وزش باد در ساعات بعدازظهر است و آسمان خراسان شمالی نیز در بیشتر ساعات صاف و آفتابی پیش‌بینی می‌شود.

وی با اشاره به روند دمایی گفت: به‌دلیل نفوذ زبانه‌های کم‌فشار و جنوبی شدن جریانات، افزایش دما تا اواخر وقت چهارشنبه ادامه خواهد داشت. سپس از پنجشنبه با نفوذ زبانه‌های پرفشار و شمالی شدن جریانات، کاهش نسبی دما در بیشتر نقاط خراسان شمالی به‌ویژه نیمه غربی رخ خواهد داد.

داداشی بیان کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته، ایستگاه کوسه با حداقل دمای ۱۳ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین و ایستگاه مانه با حداکثر دمای ۴۰ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقاط خراسان شمالی بودند.

وی افزود: در همین مدت، حداقل و حداکثر دمای هوای بجنورد نیز به ترتیب ۱۷ و ۳۷ درجه سانتی‌گراد ثبت شده است.