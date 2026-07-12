نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی، تا پیش از ظهر در بخش‌هایی از شمال شرق و مرکز خراسان شمالی آسمان نیمه‌ابری خواهد بود و در ارتفاعات نیز احتمال بارش پراکنده و خفیف باران وجود دارد.

وی افزود: از بعدازظهر یک‌شنبه وزش باد افزایش می‌یابد و در برخی مناطق، به‌ویژه نیمه شرقی و جنوب غرب استان، وزش باد شدید همراه با غبار محلی پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی ادامه داد: از یک‌شنبه شب تا پایان هفته، آسمان در اغلب ساعات صاف خواهد بود و پدیده غالب در ساعات بعدازظهر و اوایل شب، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید، به‌ویژه در مناطق نیمه جنوبی و شمال شرق استان خواهد بود.

داداشی درباره وضعیت دمایی خراسان شمالی نیز گفت: یک‌شنبه کاهش نسبی دما را شاهد خواهیم بود، اما از دوشنبه تا پنج‌شنبه روند افزایش دما پیش‌بینی می‌شود. با توجه به گستردگی این افزایش دما در کشور و استان، افزایش مصرف حامل‌های انرژی دور از انتظار نیست.

وی با توصیه به شهروندان برای مدیریت مصرف انرژی افزود: رعایت الگوی مصرف، تنظیم دمای وسایل سرمایشی روی ۲۵ درجه سانتی‌گراد در منازل و محل کار و همچنین رعایت نکات پیشگیرانه برای مقابله با گرمازدگی، به‌ویژه برای سالمندان و بیماران، ضروری است.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی درباره دمای ثبت‌شده در شبانه‌روز گذشته نیز بیان کرد: ایستگاه قوشخانه با ۱۸ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین و صفی‌آباد با ۴۱ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقاط استان بودند. همچنین کمینه و بیشینه دمای بجنورد طی این مدت به ترتیب ۲۲ و ۳۴ درجه سانتی‌گراد ثبت شد.

وی افزود: در میان مراکز شهرستان‌های استان نیز راز با کمینه دمای ۲۰ درجه سانتی‌گراد و صفی‌آباد با بیشینه دمای ۴۱ درجه سانتی‌گراد به‌ترتیب خنک‌ترین و گرم‌ترین مراکز شهرستانی خراسان شمالی بودند.