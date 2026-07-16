نوربخش داداشی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پدیده غالب جوی در خراسان شمالی تا دوشنبه، افزایش وزش باد در ساعات بعدازظهر خواهد بود.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: در مناطق جنوبی استان و بخشهایی از شهرستانهای فاروج، اسفراین، بام و صفیآباد، گرمه و جاجرم، گاهی وزش باد شدید همراه با غبار محلی پیشبینی میشود.
وی افزود: طی صبح امروز، اواخر وقت امشب و اوایل صبح فردا در مناطق غرب و شمال غرب استان نیز افزایش ابر و غبار رقیق دور از انتظار نیست.
داداشی ادامه داد: برای فردا بعدازظهر در رازوجرگلان، شیروان، فاروج و شمال بجنورد و اسفراین، افزایش موقت ابر با احتمال رگبار پراکنده باران، بیشتر در دامنهها و ارتفاعات پیشبینی میشود.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی خاطرنشان کرد: در روزهای شنبه و یکشنبه نیز در ساعات بعدازظهر افزایش موقت ابر در مناطق نیمه شرقی استان با احتمال رگبار باران و رعدوبرق انتظار میرود.
وی با اشاره به تشدید ناپایداریهای جوی گفت: از دوشنبه شب تا اواخر وقت چهارشنبه، بهتدریج در اغلب مناطق استان بارش باران، در برخی نقاط رگبار باران و رعدوبرق همراه با وزش باد لحظهای شدید پیشبینی میشود.
داداشی اظهار کرد: از نظر دمایی، طی امروز و فردا کاهش نسبی دما و در روزهای شنبه و یکشنبه افزایش دما پیشبینی میشود و تغییرات احتمالی در بولتنهای پیشبینی روزهای آینده لحاظ خواهد شد.
وی افزود: طی شبانهروز گذشته، ایستگاه کوسه با کمینه دمای ۱۴ درجه سانتیگراد خنکترین و پیشقلعه با بیشینه دمای ۴۳ درجه سانتیگراد گرمترین مناطق استان گزارش شدند.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: در همین مدت، کمینه و بیشینه دمای بجنورد ۲۳ و ۳۹ درجه سانتیگراد ثبت شد و در بین مراکز شهرستانهای استان، فاروج با کمینه دمای ۱۶ درجه سانتیگراد و پیشقلعه با بیشینه دمای ۴۳ درجه سانتیگراد بهترتیب خنکترین و گرمترین مراکز گزارش شدند.
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