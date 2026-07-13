نوربخش داداشی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین خروجی مدلهای هواشناسی، تا پایان هفته آسمان خراسان شمالی در اغلب ساعات صاف خواهد بود و پدیده غالب، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید بهویژه در ساعات بعدازظهر و اوایل شب در مناطق نیمه جنوبی و شمال شرق استان است.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی افزود: از نظر دمایی نیز تا روز پنجشنبه روند افزایش دما در استان ادامه خواهد داشت و با توجه به افزایش گسترده دما در سطح کشور، رشد مصرف حاملهای انرژی دور از انتظار نیست.
وی با اشاره به صدور هشدار سطح زرد هواشناسی، از شهروندان خواست ضمن رعایت الگوی مصرف انرژی، دمای وسایل سرمایشی را روی ۲۵ درجه سانتیگراد تنظیم کنند و برای پیشگیری از گرمازدگی، بهویژه سالمندان، کودکان و بیماران، از تردد غیرضروری در ساعات گرم روز خودداری کنند.
داداشی گفت: طی شبانهروز گذشته، ایستگاه کوسه با دمای ۱۵ درجه سانتیگراد خنکترین و اسماعیلآباد با ۳۶ درجه سانتیگراد گرمترین نقطه استان بودند. همچنین در بجنورد حداقل و حداکثر دما به ترتیب ۲۰ و ۳۲ درجه سانتیگراد ثبت شد.
وی افزود: در میان مراکز شهرستانها نیز راز با ۱۸ درجه سانتیگراد خنکترین و شیروان با ۳۵ درجه سانتیگراد گرمترین مرکز شهرستان استان گزارش شده است.
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